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Кристал Пэлас - Саутгемптон 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Селхерст Парк (Лондон, Англия), вместимость: 26309
29 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)
Кристал Пэлас
Саутгемптон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кристал Пэлас - Саутгемптон, которое состоится 29 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Селхерст Парк (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кристал Пэлас
      Лондон
      Саутгемптон
      Саутгемптон
      Главные тренеры
      ФранцияПатрик Виейра
      АвстрияРальф Хазенхюттль
      История личных встреч
      30.04.2022 Англия - Премьер-лига Тур 35 Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
      15.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 17 Кристал Пэлас2 : 2Саутгемптон
      11.05.2021 Англия - Премьер-лига Тур 32 Саутгемптон3 : 1Кристал Пэлас
      12.09.2020 Англия - Премьер-лига Тур 1 Кристал Пэлас1 : 0Саутгемптон
      21.01.2020 Англия - Премьер-лига Тур 24 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
      28.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 20 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
      30.01.2019 Англия - Премьер-лига Тур 24 Саутгемптон1 : 1Кристал Пэлас
      01.09.2018 Англия - Премьер-лига Тур 4 Кристал Пэлас0 : 2Саутгемптон
      02.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 22 Саутгемптон1 : 2Кристал Пэлас
      16.09.2017 Англия - Премьер-лига Тур 5 Кристал Пэлас0 : 1Саутгемптон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Арсенал1191125-112884,8
      2
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1182136-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1272323-142363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1256120-102158,3
      5
      Лига Европы
      		Челси1163216-112163,6
      6 Манчестер Юнайтед1162316-162060,6
      7 Фулхэм1253422-221850,0
      8 Ливерпуль1144322-131648,5
      9 Брайтон энд Хоув Альбион1143415-141545,5
      10 Вест Хэм Юнайтед1242611-121438,9
      11 Брентфорд1235418-211438,9
      12 Эвертон1234511-121336,1
      13 Кристал Пэлас1134412-161339,4
      14 Борнмут1234510-251336,1
      15 Астон Вилла1233611-161233,3
      16 Саутгемптон1233611-191233,3
      17 Лестер Сити1232721-241130,6
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед1123613-18927,3
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон122375-18925,0
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест122378-23925,0

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