Ливерпуль - Лидс 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Энфилд (Ливерпуль, Англия), вместимость: 54074
29 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ливерпуль - Лидс Юнайтед, которое состоится 29 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Энфилд (Ливерпуль, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ливерпуль
Ливерпуль
Лидс Юнайтед
Лидс
Главные тренеры
|Юрген Клопп
|Джесси Марш
История личных встреч
|23.02.2022
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|6 : 0
|12.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 3
|19.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 32
|1 : 1
|12.09.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 1
|4 : 3
|29.11.2016
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|84,8
| 2
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|11
|8
|2
|1
|36-11
|26
|78,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|12
|7
|2
|3
|23-14
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|5
|6
|1
|20-10
|21
|58,3
| 5
Лига Европы
|Челси
|11
|6
|3
|2
|16-11
|21
|63,6
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|60,6
|7
|Фулхэм
|12
|5
|3
|4
|22-22
|18
|50,0
|8
|Ливерпуль
|11
|4
|4
|3
|22-13
|16
|48,5
|9
|Брайтон энд Хоув Альбион
|11
|4
|3
|4
|15-14
|15
|45,5
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|38,9
|11
|Брентфорд
|12
|3
|5
|4
|18-21
|14
|38,9
|12
|Эвертон
|12
|3
|4
|5
|11-12
|13
|36,1
|13
|Кристал Пэлас
|11
|3
|4
|4
|12-16
|13
|39,4
|14
|Борнмут
|12
|3
|4
|5
|10-25
|13
|36,1
|15
|Астон Вилла
|12
|3
|3
|6
|11-16
|12
|33,3
|16
|Саутгемптон
|12
|3
|3
|6
|11-19
|12
|33,3
|17
|Лестер Сити
|12
|3
|2
|7
|21-24
|11
|30,6
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|11
|2
|3
|6
|13-18
|9
|27,3
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|12
|2
|3
|7
|5-18
|9
|25,0
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|25,0