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Валенсия - Барселона 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Месталья (Валенсия, Испания), вместимость: 55000
29 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа (Бильбао, Испания)
Валенсия
Барселона

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Валенсия - Барселона, которое состоится 29 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Месталья (Валенсия, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Валенсия
      Валенсия
      Барселона
      Барселона
      Главные тренеры
      ИталияДженнаро Гаттузо
      ИспанияХавьер Эрнандес
      История личных встреч
      20.02.2022 Испания - Примера Тур 25 Валенсия1 : 4Барселона
      17.10.2021 Испания - Примера Тур 9 Барселона3 : 1Валенсия
      02.05.2021 Испания - Примера Тур 34 Валенсия2 : 3Барселона
      19.12.2020 Испания - Примера Тур 14 Барселона2 : 2Валенсия
      25.01.2020 Испания - Примера Тур 21 Валенсия2 : 0Барселона
      14.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Барселона5 : 2Валенсия
      25.05.2019 Кубок Испании Финал Барселона1 : 2Валенсия
      02.02.2019 Испания - Примера Тур 22 Барселона2 : 2Валенсия
      07.10.2018 Испания - Примера Тур 8 Валенсия1 : 1Барселона
      14.04.2018 Испания - Примера Тур 32 Барселона2 : 1Валенсия
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 12-го тура Примеры: «Валенсия» — «Барселона». Начало встречи запланировано на 22:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид11101028-93193,9
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона1191128-42884,8
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1172218-92369,7
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад1171316-132266,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис1162314-82060,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1153319-121854,5
      7 Вильярреал1153314-71854,5
      8 Осасуна1152411-111751,5
      9 Райо Вальекано1143416-141545,5
      10 Валенсия1143418-131545,5
      11 Вальядолид1142511-151442,4
      12 Мальорка113359-121236,4
      13 Сельта1132612-211133,3
      14 Альмерия1131712-191030,3
      15 Севилья1124511-181030,3
      16 Хетафе1124511-191030,3
      17 Эспаньол1124514-191030,3
      18
      Зона вылета
      		Жирона1123615-19927,3
      19
      Зона вылета
      		Кадис111465-22721,2
      20
      Зона вылета
      		Эльче110478-26412,1

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