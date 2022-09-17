Севилья - Райо Вальекано 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
29 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Райо Вальекано, которое состоится 29 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Райо Вальекано
Мадрид
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хорхе Сампаоли
|Андони Ираола
История личных встреч
|13.03.2022
|Испания - Примера
|Тур 28
|1 : 1
|15.08.2021
|Испания - Примера
|Тур 1
|3 : 0
|25.04.2019
|Испания - Примера
|Тур 34
|5 : 0
|19.08.2018
|Испания - Примера
|Тур 1
|1 : 4
|21.02.2016
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 2
|26.09.2015
|Испания - Примера
|Тур 6
|3 : 2
|26.04.2015
|Испания - Примера
|Тур 33
|2 : 0
|07.12.2014
|Испания - Примера
|Тур 14
|0 : 1
|23.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 1
|25.09.2013
|Испания - Примера
|Тур 6
|4 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|93,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|11
|9
|1
|1
|28-4
|28
|84,8
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|11
|7
|2
|2
|18-9
|23
|69,7
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|60,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|54,5
|7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|54,5
|8
|Осасуна
|11
|5
|2
|4
|11-11
|17
|51,5
|9
|Райо Вальекано
|11
|4
|3
|4
|16-14
|15
|45,5
|10
|Валенсия
|11
|4
|3
|4
|18-13
|15
|45,5
|11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|12
|Мальорка
|11
|3
|3
|5
|9-12
|12
|36,4
|13
|Сельта
|11
|3
|2
|6
|12-21
|11
|33,3
|14
|Альмерия
|11
|3
|1
|7
|12-19
|10
|30,3
|15
|Севилья
|11
|2
|4
|5
|11-18
|10
|30,3
|16
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|30,3
|17
|Эспаньол
|11
|2
|4
|5
|14-19
|10
|30,3
| 18
Зона вылета
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|27,3
| 19
Зона вылета
|Кадис
|11
|1
|4
|6
|5-22
|7
|21,2
| 20
Зона вылета
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|12,1