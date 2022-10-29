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ПСЖ - Труа 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Парк де Пренс (Париж, Франция), вместимость: 48713
29 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Эрик Ваттеллье (Франция)
ПСЖ
Труа

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ПСЖ - Труа, которое состоится 29 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Парк де Пренс (Париж, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ПСЖ
      Париж
      Труа
      Труа
      Главные тренеры
      ФранцияКристоф Галтье
      ФранцияБрюно Ирл
      История личных встреч
      08.05.2022 Франция - Лига 1 Тур 36 ПСЖ2 : 2Труа
      07.08.2021 Франция - Лига 1 Тур 1 Труа1 : 2ПСЖ
      03.03.2018 Франция - Лига 1 Тур 28 Труа0 : 2ПСЖ
      29.11.2017 Франция - Лига 1 Тур 15 ПСЖ2 : 0Труа
      13.03.2016 Франция - Лига 1 Тур 30 Труа0 : 9ПСЖ
      28.11.2015 Франция - Лига 1 Тур 15 ПСЖ4 : 1Труа
      13.04.2013 Франция - Лига 1 Тур 32 Труа0 : 1ПСЖ
      24.11.2012 Франция - Лига 1 Тур 14 ПСЖ4 : 0Труа
      19.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 37 ПСЖ2 : 1Труа
      23.12.2006 Франция - Лига 1 Тур 19 Труа1 : 1ПСЖ
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ12102032-53288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс1283119-82775,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян1283123-162775,0
      4
      Лига Европы
      		Ренн1273225-122466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель1272320-92363,9
      6 Лилль1271425-212261,1
      7 Монако1263323-182158,3
      8 Лион1252521-161747,2
      9 Клермон1252516-191747,2
      10 Тулуза1244419-201644,4
      11 Труа1234521-241336,1
      12 Ницца1234511-151336,1
      13 Монпелье1240822-241233,3
      14 Реймс1226414-201233,3
      15 Нант1225514-201130,6
      16 Страсбург1216512-19925,0
      17
      Зона вылета
      		Брест1223714-26925,0
      18
      Зона вылета
      		Осер1223712-25925,0
      19
      Зона вылета
      		Аяччо122288-19822,2
      20
      Зона вылета
      		Анже1222814-29822,2

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