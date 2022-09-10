Страсбург - Марсель 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция), вместимость: 29230
29 Октября 2022 года в 22:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Рудди Буке (Амьен, Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Страсбург - Марсель, которое состоится 29 Октября 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де ла Мено (Страсбург, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Страсбург
Страсбург
Марсель
Марсель
Главные тренеры
|Жюльен Стефан
|Игор Тудор
История личных встреч
|21.05.2022
|Франция - Лига 1
|Тур 38
|4 : 0
|12.12.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 18
|0 : 2
|30.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|06.11.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|0 : 1
|29.01.2020
|Кубок Франции
|1/8 финала
|3 : 1
|20.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 10
|2 : 0
|03.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 1
|19.12.2018
|Франция - Кубок лиги
|1/8 финала
|1 : 1 2 : 4
|26.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|3 : 2
|16.01.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 21
|2 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|12
|10
|2
|0
|32-5
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|12
|8
|3
|1
|19-8
|27
|75,0
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|75,0
| 4
Лига Европы
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|66,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|12
|7
|2
|3
|20-9
|23
|63,9
|6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|61,1
|7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|58,3
|8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|47,2
|9
|Клермон
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|47,2
|10
|Тулуза
|12
|4
|4
|4
|19-20
|16
|44,4
|11
|Труа
|12
|3
|4
|5
|21-24
|13
|36,1
|12
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|36,1
|13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|33,3
|14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|33,3
|15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|30,6
|16
|Страсбург
|12
|1
|6
|5
|12-19
|9
|25,0
| 17
Зона вылета
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|25,0
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|25,0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|22,2
| 20
Зона вылета
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|22,2