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Интер - Сампдория 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
29 Октября 2022 года в 21:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Лука Массими (Италия)
Интер М
Сампдория

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер - Сампдория, которое состоится 29 Октября 2022 года в 21:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Интер М
      Милан
      Сампдория
      Генуя
      Главные тренеры
      ИталияСимоне Индзаги
      ИталияМарко Джампаоло
      СербияДеян Станкович
      История личных встреч
      22.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Интер М3 : 0Сампдория
      12.09.2021 Италия - Серия А Тур 3 Сампдория2 : 2Интер М
      08.05.2021 Италия - Серия А Тур 35 Интер М5 : 1Сампдория
      06.01.2021 Италия - Серия А Тур 16 Сампдория2 : 1Интер М
      21.06.2020 Италия - Серия А Тур 25 Интер М2 : 1Сампдория
      28.09.2019 Италия - Серия А Тур 6 Сампдория1 : 3Интер М
      17.02.2019 Италия - Серия А Тур 24 Интер М2 : 1Сампдория
      22.09.2018 Италия - Серия А Тур 5 Сампдория0 : 1Интер М
      18.03.2018 Италия - Серия А Тур 29 Сампдория0 : 5Интер М
      24.10.2017 Италия - Серия А Тур 10 Интер М3 : 2Сампдория
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи1192026-92987,9
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1182124-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1173123-52472,7
      4
      Лига чемпионов
      		Аталанта1173116-82472,7
      5
      Лига Европы
      		Рома1171313-102266,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Удинезе1163220-122163,6
      7 Интер М1170422-172163,6
      8 Ювентус1154217-71957,6
      9 Сассуоло1143414-131545,5
      10 Торино1142510-131442,4
      11 Салернитана1134413-161339,4
      12 Эмполи112549-151133,3
      13 Болонья1124512-171030,3
      14 Монца1131710-191030,3
      15 Фиорентина1124511-161030,3
      16 Специя112369-20927,3
      17 Лечче111559-14824,2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория111376-18618,2
      19
      Зона вылета
      		Верона1112810-21515,2
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе110479-22412,1

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