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Бавария - Майнц 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
29 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
Бавария
Майнц

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен
      Майнц
      Майнц
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ДанияБо Свенссон
      История личных встреч
      30.04.2022 Германия - Бундеслига Тур 32 Майнц3 : 1Бавария
      11.12.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Бавария2 : 1Майнц
      24.04.2021 Германия - Бундеслига Тур 31 Майнц2 : 1Бавария
      03.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 14 Бавария5 : 2Майнц
      01.02.2020 Германия - Бундеслига Тур 20 Майнц1 : 3Бавария
      31.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария6 : 1Майнц
      17.03.2019 Германия - Бундеслига Тур 26 Бавария6 : 0Майнц
      27.10.2018 Германия - Бундеслига Тур 9 Майнц1 : 2Бавария
      03.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 21 Майнц0 : 2Бавария
      16.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 4 Бавария4 : 0Майнц
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1172219-82369,7
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1164132-82266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1163216-132163,6
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1162324-182060,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д1161418-141957,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц1153316-131854,5
      7 Хоффенхайм1152417-121751,5
      8 РБ Лейпциг1144320-181648,5
      9 Боруссия М1144319-171648,5
      10 Кёльн1144319-221648,5
      11 Вердер1143420-181545,5
      12 Аугсбург1142514-191442,4
      13 Герта1125414-161133,3
      14 Вольфсбург1125413-191133,3
      15 Байер1123616-23927,3
      16 Штутгарт1115513-20824,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум1121811-28721,2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041113711-26618,2

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