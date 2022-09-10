Бавария - Майнц 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
29 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Феликс Цвайер (Берлин, Германия)
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Майнц, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бавария
Мюнхен
Майнц
Майнц
Главные тренеры
|Юлиан Нагельсман
|Бо Свенссон
История личных встреч
|30.04.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|3 : 1
|11.12.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|2 : 1
|24.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 31
|2 : 1
|03.01.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 14
|5 : 2
|01.02.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 20
|1 : 3
|31.08.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 3
|6 : 1
|17.03.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|6 : 0
|27.10.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|1 : 2
|03.02.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 21
|0 : 2
|16.09.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 4
|4 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|69,7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|60,6
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|57,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|54,5
|7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|51,5
|8
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|48,5
|9
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|48,5
|10
|Кёльн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|48,5
|11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|45,5
|12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|42,4
|13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|33,3
|14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|33,3
|15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|27,3
|16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|24,2
| 17
Зона вылета
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|21,2
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
|18,2