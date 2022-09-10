Вольфсбург - Бохум 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
29 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бохум, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вольфсбург
Вольфсбург
Бохум
Бохум
Главные тренеры
|Нико Ковач
|Томас Райс
|Томас Леч
История личных встреч
|09.01.2022
|Германия - Бундеслига
|Тур 18
|1 : 0
|14.08.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 1
|1 : 0
|06.03.2010
|Германия - Бундеслига
|Тур 25
|4 : 1
|03.10.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 8
|1 : 1
|07.02.2009
|Германия - Бундеслига
|Тур 19
|2 : 0
|24.08.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 2
|2 : 2
|15.04.2008
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|0 : 1
|04.11.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|5 : 3
|17.03.2007
|Германия - Бундеслига
|Тур 26
|3 : 1
|28.10.2006
|Германия - Бундеслига
|Тур 9
|0 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Унион
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|69,7
| 2
Лига чемпионов
|Бавария
|11
|6
|4
|1
|32-8
|22
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|63,6
| 4
Лига чемпионов
|Айнтрахт Ф
|11
|6
|2
|3
|24-18
|20
|60,6
| 5
Лига Европы
|Боруссия Д
|11
|6
|1
|4
|18-14
|19
|57,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Майнц
|11
|5
|3
|3
|16-13
|18
|54,5
|7
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|51,5
|8
|РБ Лейпциг
|11
|4
|4
|3
|20-18
|16
|48,5
|9
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|48,5
|10
|Кёльн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|48,5
|11
|Вердер
|11
|4
|3
|4
|20-18
|15
|45,5
|12
|Аугсбург
|11
|4
|2
|5
|14-19
|14
|42,4
|13
|Герта
|11
|2
|5
|4
|14-16
|11
|33,3
|14
|Вольфсбург
|11
|2
|5
|4
|13-19
|11
|33,3
|15
|Байер
|11
|2
|3
|6
|16-23
|9
|27,3
|16
|Штутгарт
|11
|1
|5
|5
|13-20
|8
|24,2
| 17
Зона вылета
|Бохум
|11
|2
|1
|8
|11-28
|7
|21,2
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
|18,2