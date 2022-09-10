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Вольфсбург - Бохум 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия), вместимость: 30000
29 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Роберт Хартман (Ванген-им-Алльгой, Германия)
Вольфсбург
Бохум

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Вольфсбург - Бохум, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фольксваген-Арена (Вольфсбург, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Вольфсбург
      Вольфсбург
      Бохум
      Бохум
      Главные тренеры
      ХорватияНико Ковач
      ГерманияТомас Райс
      ГерманияТомас Леч
      История личных встреч
      09.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 18 Бохум1 : 0Вольфсбург
      14.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 1 Вольфсбург1 : 0Бохум
      06.03.2010 Германия - Бундеслига Тур 25 Вольфсбург4 : 1Бохум
      03.10.2009 Германия - Бундеслига Тур 8 Бохум1 : 1Вольфсбург
      07.02.2009 Германия - Бундеслига Тур 19 Вольфсбург2 : 0Бохум
      24.08.2008 Германия - Бундеслига Тур 2 Бохум2 : 2Вольфсбург
      15.04.2008 Германия - Бундеслига Тур 29 Вольфсбург0 : 1Бохум
      04.11.2007 Германия - Бундеслига Тур 12 Бохум5 : 3Вольфсбург
      17.03.2007 Германия - Бундеслига Тур 26 Вольфсбург3 : 1Бохум
      28.10.2006 Германия - Бундеслига Тур 9 Бохум0 : 1Вольфсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1172219-82369,7
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1164132-82266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1163216-132163,6
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1162324-182060,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д1161418-141957,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц1153316-131854,5
      7 Хоффенхайм1152417-121751,5
      8 РБ Лейпциг1144320-181648,5
      9 Боруссия М1144319-171648,5
      10 Кёльн1144319-221648,5
      11 Вердер1143420-181545,5
      12 Аугсбург1142514-191442,4
      13 Герта1125414-161133,3
      14 Вольфсбург1125413-191133,3
      15 Байер1123616-23927,3
      16 Штутгарт1115513-20824,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум1121811-28721,2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041113711-26618,2

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