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Штутгарт - Аугсбург 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия), вместимость: 60449
29 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Тобиас Штилер (Гамбург, Германия)
Штутгарт
Аугсбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Штутгарт - Аугсбург, которое состоится 29 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Мерседес-Бенц-Арена (Штутгарт, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Штутгарт
      Штутгарт
      Аугсбург
      Аугсбург
      Главные тренеры
      СШАПеллегрино Матараццо
      ГерманияЭнрико Масен
      История личных встреч
      19.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 27 Штутгарт3 : 2Аугсбург
      31.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 10 Аугсбург4 : 1Штутгарт
      07.05.2021 Германия - Бундеслига Тур 32 Штутгарт2 : 1Аугсбург
      10.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 15 Аугсбург1 : 4Штутгарт
      20.04.2019 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург6 : 0Штутгарт
      01.12.2018 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт1 : 0Аугсбург
      18.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 23 Аугсбург0 : 1Штутгарт
      23.09.2017 Германия - Бундеслига Тур 6 Штутгарт0 : 0Аугсбург
      16.04.2016 Германия - Бундеслига Тур 30 Аугсбург1 : 0Штутгарт
      21.11.2015 Германия - Бундеслига Тур 13 Штутгарт0 : 4Аугсбург
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Унион1172219-82369,7
      2
      Лига чемпионов
      		Бавария1164132-82266,7
      3
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1163216-132163,6
      4
      Лига чемпионов
      		Айнтрахт Ф1162324-182060,6
      5
      Лига Европы
      		Боруссия Д1161418-141957,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Майнц1153316-131854,5
      7 Хоффенхайм1152417-121751,5
      8 РБ Лейпциг1144320-181648,5
      9 Боруссия М1144319-171648,5
      10 Кёльн1144319-221648,5
      11 Вердер1143420-181545,5
      12 Аугсбург1142514-191442,4
      13 Герта1125414-161133,3
      14 Вольфсбург1125413-191133,3
      15 Байер1123616-23927,3
      16 Штутгарт1115513-20824,2
      17
      Зона вылета
      		Бохум1121811-28721,2
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041113711-26618,2

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