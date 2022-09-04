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Санта-Клара - Порту 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия), вместимость: 13277
29 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Артур Соареш Диаш (Порту, Португалия)
Санта-Клара
Порту

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Санта-Клара - Порту, которое состоится 29 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Эштадиу де Сан Мигел (Понта-Делгада, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Санта-Клара
      Понта-Делгада
      Порту
      Порту
      Главные тренеры
      ПортугалияМариу Фернанду Силва
      ПортугалияСержиу Консейсау
      История личных встреч
      04.04.2022 Португалия - Примейра Тур 28 Порту3 : 0Санта-Клара
      07.11.2021 Португалия - Примейра Тур 11 Санта-Клара0 : 3Порту
      26.10.2021 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 2 Санта-Клара3 : 1Порту
      03.04.2021 Португалия - Примейра Тур 25 Порту2 : 1Санта-Клара
      28.11.2020 Португалия - Примейра Тур 8 Санта-Клара0 : 1Порту
      02.03.2020 Португалия - Примейра Тур 23 Санта-Клара0 : 2Порту
      19.12.2019 Кубок Португалии 1/8 финала Порту1 : 0Санта-Клара
      25.09.2019 Португалия - Кубок лиги Группа D. Тур 1 Порту1 : 0Санта-Клара
      22.09.2019 Португалия - Примейра Тур 6 Порту2 : 0Санта-Клара
      20.04.2019 Португалия - Примейра Тур 30 Порту1 : 0Санта-Клара
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика1091024-52893,3
      2 Порту1071222-72273,3
      3 Брага1071226-102273,3
      4 Спортинг961221-111970,4
      5 Каза Пия1052310-81756,7
      6 Витория Гимарайнш1052310-81756,7
      7 Боавишта1051411-161653,3
      8 Эшторил1043311-91550,0
      9 Портимоненсе105058-101550,0
      10 Арока1034312-181343,3
      11 Риу Аве1033414-171240,0
      12 Шавиш93339-101244,4
      13 Визела103257-101136,7
      14 Фамаликан103168-131033,3
      15 Жил Висенте102359-15930,0
      16 Санта-Клара102267-11826,7
      17 Пасуш де Феррейра100287-1926,7
      18 Маритиму100287-2626,7

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