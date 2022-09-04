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Бенфика - Шавиш 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
Бенфика
Шавиш

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Шавиш, которое состоится 29 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бенфика
      Лиссабон
      Шавиш
      Шавиш
      Главные тренеры
      ГерманияРоджер Шмидт
      ПортугалияВитор Кампелуш
      История личных встреч
      26.02.2019 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика4 : 0Шавиш
      27.09.2018 Португалия - Примейра Тур 6 Шавиш2 : 2Бенфика
      20.01.2018 Португалия - Примейра Тур 19 Бенфика3 : 0Шавиш
      14.08.2017 Португалия - Примейра Тур 2 Шавиш0 : 1Бенфика
      25.02.2017 Португалия - Примейра Тур 23 Бенфика3 : 1Шавиш
      24.09.2016 Португалия - Примейра Тур 6 Шавиш0 : 2Бенфика
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Бенфика1091024-52893,3
      2 Порту1071222-72273,3
      3 Брага1071226-102273,3
      4 Спортинг961221-111970,4
      5 Каза Пия1052310-81756,7
      6 Витория Гимарайнш1052310-81756,7
      7 Боавишта1051411-161653,3
      8 Эшторил1043311-91550,0
      9 Портимоненсе105058-101550,0
      10 Арока1034312-181343,3
      11 Риу Аве1033414-171240,0
      12 Шавиш93339-101244,4
      13 Визела103257-101136,7
      14 Фамаликан103168-131033,3
      15 Жил Висенте102359-15930,0
      16 Санта-Клара102267-11826,7
      17 Пасуш де Феррейра100287-1926,7
      18 Маритиму100287-2626,7

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