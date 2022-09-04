Бенфика - Шавиш 29 Октября прямая трансляция
Стадион: Да Луш (Лиссабон, Португалия), вместимость: 65647
29 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Португалия - Примейра, 11-й тур
Главный судья: Луиш Годинью (Португалия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бенфика - Шавиш, которое состоится 29 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 11-й тур, оно проводится на стадионе: Да Луш (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бенфика
Лиссабон
Шавиш
Шавиш
Главные тренеры
|Роджер Шмидт
|Витор Кампелуш
История личных встреч
|26.02.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|4 : 0
|27.09.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|2 : 2
|20.01.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 19
|3 : 0
|14.08.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 2
|0 : 1
|25.02.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 23
|3 : 1
|24.09.2016
|Португалия - Примейра
|Тур 6
|0 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Бенфика
|10
|9
|1
|0
|24-5
|28
|93,3
|2
|Порту
|10
|7
|1
|2
|22-7
|22
|73,3
|3
|Брага
|10
|7
|1
|2
|26-10
|22
|73,3
|4
|Спортинг
|9
|6
|1
|2
|21-11
|19
|70,4
|5
|Каза Пия
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|56,7
|6
|Витория Гимарайнш
|10
|5
|2
|3
|10-8
|17
|56,7
|7
|Боавишта
|10
|5
|1
|4
|11-16
|16
|53,3
|8
|Эшторил
|10
|4
|3
|3
|11-9
|15
|50,0
|9
|Портимоненсе
|10
|5
|0
|5
|8-10
|15
|50,0
|10
|Арока
|10
|3
|4
|3
|12-18
|13
|43,3
|11
|Риу Аве
|10
|3
|3
|4
|14-17
|12
|40,0
|12
|Шавиш
|9
|3
|3
|3
|9-10
|12
|44,4
|13
|Визела
|10
|3
|2
|5
|7-10
|11
|36,7
|14
|Фамаликан
|10
|3
|1
|6
|8-13
|10
|33,3
|15
|Жил Висенте
|10
|2
|3
|5
|9-15
|9
|30,0
|16
|Санта-Клара
|10
|2
|2
|6
|7-11
|8
|26,7
|17
|Пасуш де Феррейра
|10
|0
|2
|8
|7-19
|2
|6,7
|18
|Маритиму
|10
|0
|2
|8
|7-26
|2
|6,7