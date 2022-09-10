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Шахтёр - Александрия 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
29 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур
Шахтёр Д
Александрия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр Д - Александрия, которое состоится 29 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр Д
      Донецк
      Александрия
      Александрия
      Главные тренеры
      ХорватияИгор Йовичевич
      УкраинаЮрий Владимирович Гура
      История личных встреч
      11.12.2021 Украина - Премьер-лига Тур 18 Александрия1 : 2Шахтёр Д
      07.08.2021 Украина - Премьер-лига Тур 3 Шахтёр Д1 : 2Александрия
      25.04.2021 Украина - Премьер-лига Тур 23 Александрия2 : 0Шахтёр Д
      21.11.2020 Украина - Премьер-лига Тур 10 Шахтёр Д1 : 1Александрия
      19.07.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 10 Александрия2 : 2Шахтёр Д
      20.06.2020 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 5 Шахтёр Д3 : 2Александрия
      27.10.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 12 Шахтёр Д0 : 0Александрия
      31.07.2019 Украина - Премьер-лига Премьер-лига. Тур 1 Александрия1 : 3Шахтёр Д
      11.05.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 6 Шахтёр Д2 : 1Александрия
      03.04.2019 Украина - Премьер-лига Плей-офф чемпионов. Тур 1 Александрия0 : 1Шахтёр Д
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1871020-42291,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д761016-31990,5
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л961220-131970,4
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия751111-61676,2
      5 Верес942311-101451,9
      6 Металлист841312-141354,2
      7 Колос83326-71250,0
      8 Динамо К73139-101047,6
      9 Металлист 192592438-121037,0
      10 Минай82336-7937,5
      11 Рух В922510-15829,6
      12 Ворскла922510-14829,6
      13 Кривбасс81344-8625,0
      14 Львов81256-14520,8
      15
      Зона вылета
      		Ингулец80447-11416,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец80355-13312,5

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