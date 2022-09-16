21:05 ()
Онлайн трансляции
Пятница 28 октября
Суббота 29 октября
Свернуть список

Шахтёр С - Славия-Мозырь 29 Октября прямая трансляция

Стадион: Строитель (Солигорск, Беларусь), вместимость: 4200
29 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Шахтёр С
Славия-Мозырь

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шахтёр С - Славия-Мозырь, которое состоится 29 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Строитель (Солигорск, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Шахтёр С
      Солигорск
      Славия-Мозырь
      Мозырь
      Главные тренеры
      РоссияСергей Абуезидович Ташуев
      БеларусьМихаил Алексеевич Мартинович
      История личных встреч
      24.07.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Славия-Мозырь1 : 3Шахтёр С
      21.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 20 Славия-Мозырь0 : 4Шахтёр С
      17.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 5 Шахтёр С4 : 1Славия-Мозырь
      20.09.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 24 Славия-Мозырь1 : 0Шахтёр С
      16.05.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 9 Шахтёр С2 : 0Славия-Мозырь
      09.11.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 28 Шахтёр С5 : 1Славия-Мозырь
      30.06.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Славия-Мозырь0 : 1Шахтёр С
      17.09.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Славия-Мозырь0 : 3Шахтёр С
      11.05.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Шахтёр С1 : 0Славия-Мозырь
      19.11.2016 Беларусь - Высшая лига Тур 29 Шахтёр С5 : 1Славия-Мозырь
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С26174547-155570,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ26166443-205469,2
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Динамо Мн261410242-185266,7
      4 БАТЭ271311344-195061,7
      5 Ислочь27145843-304758,0
      6 Гомель27126934-314251,9
      7 Торпедо-БелАЗ27118834-284150,6
      8 Минск27117943-394049,4
      9 Неман27812735-333644,4
      10 Слуцк27791125-393037,0
      11 Славия-Мозырь27861332-443037,0
      12 Белшина276111035-422935,8
      13 Динамо-Брест26591225-372430,8
      14
      Стыковая зона
      		Витебск27481522-412024,7
      15
      Зона вылета
      		Арсенал27471617-401923,5
      16
      Зона вылета
      		Днепр М27332121-661214,8

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close