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Крылья Советов - Пари Нижний Новгород 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия), вместимость: 44918
30 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Виталий Мешков (Дмитров, Россия);
Крылья Советов
Пари Нижний Новгород

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Крылья Советов - Пари Нижний Новгород, которое состоится 30 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Солидарность Арена (Самара Арена) (Самара, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Крылья Советов
      Самара
      Пари Нижний Новгород
      Нижний Новгород
      Главные тренеры
      РоссияИгорь Витальевич Осинькин
      РоссияМихаил Михайлович Галактионов
      История личных встреч
      06.02.2022 Товарищеские матчи (клубы) Товарищеские матчи Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
      28.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Пари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
      17.10.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Крылья Советов2 : 0Пари Нижний Новгород
      27.02.2021 ФНЛ - Первый дивизион Тур 27 Пари Нижний Новгород0 : 1Крылья Советов
      05.09.2020 ФНЛ - Первый дивизион Тур 7 Крылья Советов3 : 0Пари Нижний Новгород
      02.06.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Крылья Советов0 : 1Пари Нижний Новгород
      30.05.2019 Россия - Переходные матчи Переходные матчи Пари Нижний Новгород1 : 3Крылья Советов
      29.10.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 20 Крылья Советов1 : 0Пари Нижний Новгород
      15.07.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 2 Пари Нижний Новгород0 : 0Крылья Советов
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Ростов1585227-212964,4
      3 ЦСКА1585229-152964,4
      4 Спартак М1492336-162969,0
      5 Динамо М1575330-182657,8
      6 Краснодар1473427-202457,1
      7 Ахмат1572623-232351,1
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1462622-292047,6
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки15231014-34920,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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