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Сочи - Урал 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
Сочи
Урал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Урал, которое состоится 30 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Сочи
      Сочи
      Урал
      Екатеринбург
      Главные тренеры
      РоссияВадим Вячеславович Гаранин
      БеларусьВиктор Михайлович Гончаренко
      История личных встреч
      20.10.2022 Фонбет Кубок России Группа D Сочи2 : 3Урал
      31.08.2022 Фонбет Кубок России Группа D Урал2 : 0Сочи
      27.11.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал1 : 1Сочи
      09.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Сочи2 : 0Урал
      29.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 16 Урал1 : 0Сочи
      30.08.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Сочи0 : 0Урал
      08.03.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 21 Сочи2 : 0Урал
      26.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Урал3 : 1Сочи
      25.05.2013 ФНЛ - Первый дивизион Тур 34 Сочи0 : 0Урал
      09.07.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 1 Урал4 : 0Сочи
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Ростов1585227-212964,4
      3 ЦСКА1585229-152964,4
      4 Спартак М1492336-162969,0
      5 Динамо М1575330-182657,8
      6 Краснодар1473427-202457,1
      7 Ахмат1572623-232351,1
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1462622-292047,6
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки15231014-34920,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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