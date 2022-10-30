Сочи - Урал 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Фишт (Сочи, Россия), вместимость: 47659
30 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Антон Фролов (Москва, Россия);
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45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сочи - Урал, которое состоится 30 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Фишт (Сочи, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сочи
Сочи
Урал
Екатеринбург
Главные тренеры
|Вадим Вячеславович Гаранин
|Виктор Михайлович Гончаренко
История личных встреч
|20.10.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 3
|31.08.2022
|Фонбет Кубок России
|Группа D
|2 : 0
|27.11.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 1
|09.08.2021
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 3
|2 : 0
|29.11.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 16
|1 : 0
|30.08.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 6
|0 : 0
|08.03.2020
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 21
|2 : 0
|26.08.2019
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 7
|3 : 1
|25.05.2013
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 34
|0 : 0
|09.07.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 1
|4 : 0
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Сочи» — «Урал». Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|14
|11
|3
|0
|43-5
|36
|85,7
|2
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|64,4
|3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|64,4
|4
|Спартак М
|14
|9
|2
|3
|36-16
|29
|69,0
|5
|Динамо М
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|57,8
|6
|Краснодар
|14
|7
|3
|4
|27-20
|24
|57,1
|7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|51,1
|8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|48,9
|9
|Сочи
|14
|6
|2
|6
|22-29
|20
|47,6
|10
|Урал
|14
|5
|1
|8
|15-24
|16
|38,1
|11
|Крылья Советов
|14
|3
|5
|6
|15-21
|14
|33,3
|12
|Пари Нижний Новгород
|14
|3
|4
|7
|17-25
|13
|31,0
|13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|26,7
|14
|Локомотив М
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|26,7
| 15
Зона вылета
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|20,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|14
|1
|3
|10
|7-25
|6
|14,3