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Спартак - Торпедо 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Открытие Банк Арена (Москва, Россия), вместимость: 45360
30 Октября 2022 года в 16:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия);
Спартак М
Торпедо М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спартак М - Торпедо М, которое состоится 30 Октября 2022 года в 16:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: Открытие Банк Арена (Москва, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Спартак М
      Москва
      Торпедо М
      Москва
      Главные тренеры
      ИспанияГильермо Абаскаль
      РоссияАндрей Викторович Талалаев
      История личных встреч
      21.03.2015 Россия - Премьер-Лига Тур 20 Торпедо М0 : 1Спартак М
      14.09.2014 Россия - Премьер-Лига Тур 7 Спартак М3 : 1Торпедо М
      30.06.2012 Товарищеские матчи (клубы) Июнь 2012 Спартак М3 : 0Торпедо М
      22.10.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 23 Торпедо М1 : 1Спартак М
      07.05.2006 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Спартак М2 : 0Торпедо М
      22.10.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 27 Спартак М1 : 0Торпедо М
      18.06.2005 Россия - Премьер-Лига Тур 12 Торпедо М1 : 3Спартак М
      02.10.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Спартак М1 : 2Торпедо М
      11.04.2004 Россия - Премьер-Лига Тур 6 Торпедо М2 : 1Спартак М
      13.09.2003 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Спартак М1 : 0Торпедо М
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Спартак» — «Торпедо». Начало московского дерби запланировано на 16:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Ростов1585227-212964,4
      3 ЦСКА1585229-152964,4
      4 Спартак М1492336-162969,0
      5 Динамо М1575330-182657,8
      6 Краснодар1473427-202457,1
      7 Ахмат1572623-232351,1
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1462622-292047,6
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки15231014-34920,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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