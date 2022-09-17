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Краснодар - Зенит 30 Октября прямая трансляция

Стадион: ФК Краснодар (Краснодар, Россия), вместимость: 35059
30 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 15-й тур
Главный судья: Владимир Москалёв (Воронеж, Россия);
Краснодар
Зенит

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Краснодар - Зенит, которое состоится 30 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 15-й тур, оно проводится на стадионе: ФК Краснодар (Краснодар, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Краснодар
      Краснодар
      Зенит
      Санкт-Петербург
      Главные тренеры
      РоссияАлександр Александрович Сторожук
      РоссияСергей Богданович Семак
      История личных встреч
      25.04.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар1 : 3Зенит
      07.08.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 3 Зенит3 : 2Краснодар
      17.04.2021 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 2Зенит
      08.11.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 14 Зенит3 : 1Краснодар
      05.07.2020 Россия - Премьер-Лига Тур 26 Краснодар2 : 4Зенит
      03.08.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 4 Зенит1 : 1Краснодар
      20.04.2019 Россия - Премьер-Лига Тур 24 Краснодар2 : 3Зенит
      07.10.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 10 Зенит2 : 1Краснодар
      07.04.2018 Россия - Премьер-Лига Тур 25 Зенит1 : 2Краснодар
      24.09.2017 Россия - Премьер-Лига Тур 11 Краснодар0 : 2Зенит
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 15-го тура РПЛ: «Краснодар» — «Зенит». Начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит14113043-53685,7
      2 Ростов1585227-212964,4
      3 ЦСКА1585229-152964,4
      4 Спартак М1492336-162969,0
      5 Динамо М1575330-182657,8
      6 Краснодар1473427-202457,1
      7 Ахмат1572623-232351,1
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1462622-292047,6
      10 Урал1451815-241638,1
      11 Крылья Советов1435615-211433,3
      12 Пари Нижний Новгород1434717-251331,0
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки15231014-34920,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1413107-25614,3

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