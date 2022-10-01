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Арсенал - Ноттингем Форест 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
30 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
Арсенал
Ноттингем Форест

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ноттингем Форест, которое состоится 30 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Арсенал
      Лондон
      Ноттингем Форест
      Ноттингем
      Главные тренеры
      ИспанияМикель Артета
      УэльсСтивен Купер
      История личных встреч
      09.01.2022 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест1 : 0Арсенал
      24.09.2019 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Арсенал5 : 0Ноттингем Форест
      07.01.2018 Кубок Англии 1/32 финала Ноттингем Форест4 : 2Арсенал
      20.09.2016 Англия - Кубок лиги 3-й раунд Ноттингем Форест0 : 4Арсенал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити1292137-112980,6
      2
      Лига чемпионов
      		Арсенал1191125-112884,8
      3
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур1382326-162666,7
      4
      Лига чемпионов
      		Ньюкасл Юнайтед1366124-102461,5
      5
      Лига Европы
      		Челси1263317-152158,3
      6 Манчестер Юнайтед1162316-162060,6
      7 Фулхэм1354422-221948,7
      8 Брайтон энд Хоув Альбион1253419-151850,0
      9 Ливерпуль1244423-151644,4
      10 Кристал Пэлас1244413-161644,4
      11 Брентфорд1336419-221538,5
      12 Эвертон1335511-121435,9
      13 Вест Хэм Юнайтед1242611-121438,9
      14 Борнмут1334612-281333,3
      15 Лидс Юнайтед1233615-191233,3
      16 Астон Вилла1333711-201230,8
      17 Саутгемптон1333711-201230,8
      18
      Зона вылета
      		Лестер Сити1332821-251128,2
      19
      Зона вылета
      		Вулверхэмптон132476-191025,6
      20
      Зона вылета
      		Ноттингем Форест122378-23925,0

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