Арсенал - Ноттингем Форест 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия), вместимость: 60361
30 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 14-й тур
Главный судья: Саймон Хупер (Уилтшир, Англия)
0'
45'
90'
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Арсенал - Ноттингем Форест, которое состоится 30 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Эмирейтс - Эшбертон Гроув (Лондон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Арсенал
Лондон
Ноттингем Форест
Ноттингем
Главные тренеры
|Микель Артета
|Стивен Купер
История личных встреч
|09.01.2022
|Кубок Англии
|1/32 финала
|1 : 0
|24.09.2019
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|5 : 0
|07.01.2018
|Кубок Англии
|1/32 финала
|4 : 2
|20.09.2016
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|12
|9
|2
|1
|37-11
|29
|80,6
| 2
Лига чемпионов
|Арсенал
|11
|9
|1
|1
|25-11
|28
|84,8
| 3
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|13
|8
|2
|3
|26-16
|26
|66,7
| 4
Лига чемпионов
|Ньюкасл Юнайтед
|13
|6
|6
|1
|24-10
|24
|61,5
| 5
Лига Европы
|Челси
|12
|6
|3
|3
|17-15
|21
|58,3
|6
|Манчестер Юнайтед
|11
|6
|2
|3
|16-16
|20
|60,6
|7
|Фулхэм
|13
|5
|4
|4
|22-22
|19
|48,7
|8
|Брайтон энд Хоув Альбион
|12
|5
|3
|4
|19-15
|18
|50,0
|9
|Ливерпуль
|12
|4
|4
|4
|23-15
|16
|44,4
|10
|Кристал Пэлас
|12
|4
|4
|4
|13-16
|16
|44,4
|11
|Брентфорд
|13
|3
|6
|4
|19-22
|15
|38,5
|12
|Эвертон
|13
|3
|5
|5
|11-12
|14
|35,9
|13
|Вест Хэм Юнайтед
|12
|4
|2
|6
|11-12
|14
|38,9
|14
|Борнмут
|13
|3
|4
|6
|12-28
|13
|33,3
|15
|Лидс Юнайтед
|12
|3
|3
|6
|15-19
|12
|33,3
|16
|Астон Вилла
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
|17
|Саутгемптон
|13
|3
|3
|7
|11-20
|12
|30,8
| 18
Зона вылета
|Лестер Сити
|13
|3
|2
|8
|21-25
|11
|28,2
| 19
Зона вылета
|Вулверхэмптон
|13
|2
|4
|7
|6-19
|10
|25,6
| 20
Зона вылета
|Ноттингем Форест
|12
|2
|3
|7
|8-23
|9
|25,0