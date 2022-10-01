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Осасуна - Вальядолид 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
30 Октября 2022 года в 16:00 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Гильермо Куадра Фернандес (Испания)
Осасуна
Вальядолид

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Вальядолид, которое состоится 30 Октября 2022 года в 16:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Осасуна
      Памплона
      Вальядолид
      Вальядолид
      Главные тренеры
      ИспанияХагоба Аррасате
      ИспанияХосе Пачета
      История личных встреч
      13.03.2021 Испания - Примера Тур 27 Осасуна0 : 0Вальядолид
      11.12.2020 Испания - Примера Тур 13 Вальядолид3 : 2Осасуна
      18.01.2020 Испания - Примера Тур 20 Осасуна0 : 0Вальядолид
      15.09.2019 Испания - Примера Тур 4 Вальядолид1 : 1Осасуна
      02.06.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 42 Вальядолид2 : 0Осасуна
      07.01.2018 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 21 Осасуна4 : 2Вальядолид
      24.04.2016 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 35 Осасуна1 : 0Вальядолид
      22.11.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 14 Вальядолид0 : 1Осасуна
      16.05.2015 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 38 Вальядолид1 : 1Осасуна
      14.12.2014 Испания - Сегунда Сегунда. Тур 17 Осасуна2 : 1Вальядолид
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид11101028-93193,9
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона12101129-43186,1
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1272320-122363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад1171316-132266,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис1162314-82060,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1153319-121854,5
      7 Вильярреал1153314-71854,5
      8 Райо Вальекано1253417-141850,0
      9 Осасуна1152411-111751,5
      10 Валенсия1243518-141541,7
      11 Вальядолид1142511-151442,4
      12 Мальорка1234510-131336,1
      13 Альмерия1241715-201336,1
      14 Эспаньол1225515-201130,6
      15 Сельта1232713-241130,6
      16 Севилья1224611-191027,8
      17 Хетафе1124511-191030,3
      18
      Зона вылета
      		Кадис122468-241027,8
      19
      Зона вылета
      		Жирона1123615-19927,3
      20
      Зона вылета
      		Эльче110478-26412,1

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