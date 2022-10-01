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Атлетик - Вильярреал 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
30 Октября 2022 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
Атлетик Б
Вильярреал

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 30 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Атлетик Б
      Бильбао
      Вильярреал
      Вильярреал
      Главные тренеры
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      ИспанияУнаи Эмери
      История личных встреч
      09.04.2022 Испания - Примера Тур 31 Вильярреал1 : 1Атлетик Б
      23.10.2021 Испания - Примера Тур 10 Атлетик Б2 : 1Вильярреал
      21.02.2021 Испания - Примера Тур 24 Атлетик Б1 : 1Вильярреал
      23.12.2020 Испания - Примера Тур 15 Вильярреал1 : 1Атлетик Б
      01.03.2020 Испания - Примера Тур 26 Атлетик Б1 : 0Вильярреал
      03.11.2019 Испания - Примера Тур 12 Вильярреал0 : 0Атлетик Б
      20.01.2019 Испания - Примера Тур 20 Вильярреал1 : 1Атлетик Б
      26.09.2018 Испания - Примера Тур 6 Атлетик Б0 : 3Вильярреал
      09.04.2018 Испания - Примера Тур 31 Вильярреал1 : 3Атлетик Б
      19.11.2017 Испания - Примера Тур 12 Атлетик Б1 : 1Вильярреал
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид11101028-93193,9
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона12101129-43186,1
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1272320-122363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Реал Сосьедад1171316-132266,7
      5
      Лига Европы
      		Бетис1162314-82060,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1153319-121854,5
      7 Вильярреал1153314-71854,5
      8 Райо Вальекано1253417-141850,0
      9 Осасуна1152411-111751,5
      10 Валенсия1243518-141541,7
      11 Вальядолид1142511-151442,4
      12 Мальорка1234510-131336,1
      13 Альмерия1241715-201336,1
      14 Эспаньол1225515-201130,6
      15 Сельта1232713-241130,6
      16 Севилья1224611-191027,8
      17 Хетафе1124511-191030,3
      18
      Зона вылета
      		Кадис122468-241027,8
      19
      Зона вылета
      		Жирона1123615-19927,3
      20
      Зона вылета
      		Эльче110478-26412,1

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