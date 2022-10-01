Атлетик - Вильярреал 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Сан-Мамес (Бильбао, Испания), вместимость: 53332
30 Октября 2022 года в 20:30 (+03:00). Испания - Примера, 12-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Атлетик Б - Вильярреал, которое состоится 30 Октября 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Мамес (Бильбао, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Атлетик Б
Бильбао
Вильярреал
Вильярреал
Главные тренеры
|Эрнесто Вальверде
|Унаи Эмери
История личных встреч
|09.04.2022
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 1
|23.10.2021
|Испания - Примера
|Тур 10
|2 : 1
|21.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 1
|23.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 15
|1 : 1
|01.03.2020
|Испания - Примера
|Тур 26
|1 : 0
|03.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 12
|0 : 0
|20.01.2019
|Испания - Примера
|Тур 20
|1 : 1
|26.09.2018
|Испания - Примера
|Тур 6
|0 : 3
|09.04.2018
|Испания - Примера
|Тур 31
|1 : 3
|19.11.2017
|Испания - Примера
|Тур 12
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|11
|10
|1
|0
|28-9
|31
|93,9
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|12
|10
|1
|1
|29-4
|31
|86,1
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|12
|7
|2
|3
|20-12
|23
|63,9
| 4
Лига чемпионов
|Реал Сосьедад
|11
|7
|1
|3
|16-13
|22
|66,7
| 5
Лига Европы
|Бетис
|11
|6
|2
|3
|14-8
|20
|60,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Атлетик Б
|11
|5
|3
|3
|19-12
|18
|54,5
|7
|Вильярреал
|11
|5
|3
|3
|14-7
|18
|54,5
|8
|Райо Вальекано
|12
|5
|3
|4
|17-14
|18
|50,0
|9
|Осасуна
|11
|5
|2
|4
|11-11
|17
|51,5
|10
|Валенсия
|12
|4
|3
|5
|18-14
|15
|41,7
|11
|Вальядолид
|11
|4
|2
|5
|11-15
|14
|42,4
|12
|Мальорка
|12
|3
|4
|5
|10-13
|13
|36,1
|13
|Альмерия
|12
|4
|1
|7
|15-20
|13
|36,1
|14
|Эспаньол
|12
|2
|5
|5
|15-20
|11
|30,6
|15
|Сельта
|12
|3
|2
|7
|13-24
|11
|30,6
|16
|Севилья
|12
|2
|4
|6
|11-19
|10
|27,8
|17
|Хетафе
|11
|2
|4
|5
|11-19
|10
|30,3
| 18
Зона вылета
|Кадис
|12
|2
|4
|6
|8-24
|10
|27,8
| 19
Зона вылета
|Жирона
|11
|2
|3
|6
|15-19
|9
|27,3
| 20
Зона вылета
|Эльче
|11
|0
|4
|7
|8-26
|4
|12,1