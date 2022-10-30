Осер - Аяччо 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Аббе-Дешам (Осер, Франция), вместимость: 24493
30 Октября 2022 года в 15:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осер - Аяччо, которое состоится 30 Октября 2022 года в 15:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Аббе-Дешам (Осер, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осер
Осер
Аяччо
Аяччо
Главные тренеры
|Жан-Марк Фурлан
|Оливье Панталони
История личных встреч
|28.01.2022
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 21
|0 : 0
|07.08.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 3
|0 : 0
|05.02.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 24
|0 : 0
|03.10.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 6
|5 : 1
|07.02.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 24
|2 : 3
|30.08.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 6
|3 : 1
|22.02.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 26
|2 : 1
|21.09.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 8
|0 : 0
|04.05.2018
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 37
|1 : 1
|15.12.2017
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 19
|3 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|89,7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|76,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|75,0
| 4
Лига Европы
|Ренн
|12
|7
|3
|2
|25-12
|24
|66,7
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|61,5
|6
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|61,1
|7
|Монако
|12
|6
|3
|3
|23-18
|21
|58,3
|8
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|47,2
|9
|Клермон
|12
|5
|2
|5
|16-19
|17
|47,2
|10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|41,0
|11
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|33,3
|12
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|36,1
|13
|Монпелье
|12
|4
|0
|8
|22-24
|12
|33,3
|14
|Реймс
|12
|2
|6
|4
|14-20
|12
|33,3
|15
|Нант
|12
|2
|5
|5
|14-20
|11
|30,6
|16
|Страсбург
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|25,6
| 17
Зона вылета
|Брест
|12
|2
|3
|7
|14-26
|9
|25,0
| 18
Зона вылета
|Осер
|12
|2
|3
|7
|12-25
|9
|25,0
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|12
|2
|2
|8
|8-19
|8
|22,2
| 20
Зона вылета
|Анже
|12
|2
|2
|8
|14-29
|8
|22,2