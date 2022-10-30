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Нант - Клермон 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция), вместимость: 38004
30 Октября 2022 года в 17:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Бенуа Бастьен (Метц, Франция)
Нант
Клермон

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Нант - Клермон, которое состоится 30 Октября 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Ля Божуар - Луи Фонтено (Нант, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Нант
      Нант
      Клермон
      Клермон-Ферран
      Главные тренеры
      ФранцияАнтуан Комбуаре
      ФранцияПаскаль Гастьен
      История личных встреч
      03.04.2022 Франция - Лига 1 Тур 30 Клермон2 : 3Нант
      23.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 11 Нант2 : 1Клермон
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ13112036-83589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс1393122-83076,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян1283123-162775,0
      4
      Лига Европы
      		Ренн1273225-122466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель1373322-112461,5
      6 Лилль1271425-212261,1
      7 Монако1263323-182158,3
      8 Лион1252521-161747,2
      9 Клермон1252516-191747,2
      10 Тулуза1344519-231641,0
      11 Труа1334624-281333,3
      12 Ницца1234511-151336,1
      13 Монпелье1240822-241233,3
      14 Реймс1226414-201233,3
      15 Нант1225514-201130,6
      16 Страсбург1317514-211025,6
      17
      Зона вылета
      		Брест1223714-26925,0
      18
      Зона вылета
      		Осер1223712-25925,0
      19
      Зона вылета
      		Аяччо122288-19822,2
      20
      Зона вылета
      		Анже1222814-29822,2

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