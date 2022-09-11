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Эмполи - Аталанта 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия), вместимость: 19847
30 Октября 2022 года в 14:30 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Эмполи
Аталанта

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эмполи - Аталанта, которое состоится 30 Октября 2022 года в 14:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Карло Кастеллани (Эмполи, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Эмполи
      Эмполи
      Аталанта
      Бергамо
      Главные тренеры
      ИталияПаоло Дзанетти
      ИталияДжан Пьеро Гасперини
      История личных встреч
      21.05.2022 Италия - Серия А Тур 38 Аталанта0 : 1Эмполи
      17.10.2021 Италия - Серия А Тур 8 Эмполи1 : 4Аталанта
      15.04.2019 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта0 : 0Эмполи
      25.11.2018 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи3 : 2Аталанта
      21.05.2017 Италия - Серия А Тур 37 Эмполи0 : 1Аталанта
      20.12.2016 Италия - Серия А Тур 18 Аталанта2 : 1Эмполи
      07.02.2016 Италия - Серия А Тур 24 Аталанта0 : 0Эмполи
      24.09.2015 Италия - Серия А Тур 5 Эмполи0 : 1Аталанта
      26.04.2015 Италия - Серия А Тур 32 Аталанта2 : 2Эмполи
      30.11.2014 Италия - Серия А Тур 13 Эмполи0 : 0Аталанта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи12102030-93288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1182124-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1173123-52472,7
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М1280425-172466,7
      5
      Лига Европы
      		Аталанта1173116-82472,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Ювентус1264218-72261,1
      7 Рома1171313-102266,7
      8 Удинезе1163220-122163,6
      9 Сассуоло1243514-171541,7
      10 Торино1142510-131442,4
      11 Салернитана1134413-161339,4
      12 Эмполи112549-151133,3
      13 Болонья1124512-171030,3
      14 Монца1131710-191030,3
      15 Фиорентина1124511-161030,3
      16 Специя112369-20927,3
      17 Лечче121569-15822,2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Верона1112810-21515,2
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе110479-22412,1

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