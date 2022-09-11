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Унион - Боруссия М 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия), вместимость: 22012
30 Октября 2022 года в 17:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Харм Осмерс (Ганновер, Германия)
Унион
Боруссия М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Унион - Боруссия М, которое состоится 30 Октября 2022 года в 17:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Ан дер Альтен Фёрстерай (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Унион
      Берлин
      Боруссия М
      Мёнхенгладбах
      Главные тренеры
      ШвейцарияУрс Фишер
      ГерманияДаниэль Фарке
      История личных встреч
      22.01.2022 Германия - Бундеслига Тур 20 Боруссия М1 : 2Унион
      29.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Унион2 : 1Боруссия М
      30.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 19 Унион1 : 1Боруссия М
      26.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 2 Боруссия М1 : 1Унион
      31.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 29 Боруссия М4 : 1Унион
      23.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 12 Унион2 : 0Боруссия М
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1274138-102569,4
      2
      Лига чемпионов
      		Унион1172219-82369,7
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1271420-152261,1
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1163216-132163,6
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1262425-202055,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1254322-181952,8
      7 Вердер1253421-181850,0
      8 Майнц1253418-191850,0
      9 Хоффенхайм1152417-121751,5
      10 Боруссия М1144319-171648,5
      11 Кёльн1144319-221648,5
      12 Вольфсбург1235417-191438,9
      13 Аугсбург1242615-211438,9
      14 Герта1225514-171130,6
      15 Штутгарт1225515-211130,6
      16 Байер1223716-25925,0
      17
      Зона вылета
      		Бохум1221911-32719,4
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041113711-26618,2

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