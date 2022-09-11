Шальке-04 - Фрайбург 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия), вместимость: 62271
30 Октября 2022 года в 19:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Кристиан Дингерт (Таллихтенберг, Германия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шальке-04 - Фрайбург, которое состоится 30 Октября 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Фельтинс-Арена (Гельзенкирхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шальке-04
Гельзенкирхен
Фрайбург
Фрайбург
Главные тренеры
|Франк Крамер
|Кристиан Штрайх
История личных встреч
|17.04.2021
|Германия - Бундеслига
|Тур 29
|4 : 0
|16.12.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 12
|0 : 2
|27.06.2020
|Германия - Бундеслига
|Тур 34
|4 : 0
|21.12.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 17
|2 : 2
|16.02.2019
|Германия - Бундеслига
|Тур 22
|0 : 0
|25.09.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 5
|1 : 0
|31.03.2018
|Германия - Бундеслига
|Тур 28
|2 : 0
|04.11.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 11
|0 : 1
|07.05.2017
|Германия - Бундеслига
|Тур 32
|2 : 0
|17.12.2016
|Германия - Бундеслига
|Тур 15
|1 : 1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Бавария
|12
|7
|4
|1
|38-10
|25
|69,4
| 2
Лига чемпионов
|Унион
|11
|7
|2
|2
|19-8
|23
|69,7
| 3
Лига чемпионов
|Боруссия Д
|12
|7
|1
|4
|20-15
|22
|61,1
| 4
Лига чемпионов
|Фрайбург
|11
|6
|3
|2
|16-13
|21
|63,6
| 5
Лига Европы
|Айнтрахт Ф
|12
|6
|2
|4
|25-20
|20
|55,6
| 6
Квалификация Лиги конференций
|РБ Лейпциг
|12
|5
|4
|3
|22-18
|19
|52,8
|7
|Вердер
|12
|5
|3
|4
|21-18
|18
|50,0
|8
|Майнц
|12
|5
|3
|4
|18-19
|18
|50,0
|9
|Хоффенхайм
|11
|5
|2
|4
|17-12
|17
|51,5
|10
|Боруссия М
|11
|4
|4
|3
|19-17
|16
|48,5
|11
|Кёльн
|11
|4
|4
|3
|19-22
|16
|48,5
|12
|Вольфсбург
|12
|3
|5
|4
|17-19
|14
|38,9
|13
|Аугсбург
|12
|4
|2
|6
|15-21
|14
|38,9
|14
|Герта
|12
|2
|5
|5
|14-17
|11
|30,6
|15
|Штутгарт
|12
|2
|5
|5
|15-21
|11
|30,6
|16
|Байер
|12
|2
|3
|7
|16-25
|9
|25,0
| 17
Зона вылета
|Бохум
|12
|2
|1
|9
|11-32
|7
|19,4
| 18
Зона вылета
|Шальке-04
|11
|1
|3
|7
|11-26
|6
|18,2