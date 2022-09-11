04:32 ()
Свернуть список

Кёльн - Хоффенхайм 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
30 Октября 2022 года в 21:30 (+03:00). Германия - Бундеслига, 12-й тур
Главный судья: Франк Вилленборг (Оснабрюк, Германия)
Кёльн
Хоффенхайм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Хоффенхайм, которое состоится 30 Октября 2022 года в 21:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Кёльн
      Кёльн
      Хоффенхайм
      Зинсхайм
      Главные тренеры
      ГерманияШтеффен Баумгарт
      ГерманияАндре Брайтенрайтер
      История личных встреч
      06.03.2022 Германия - Бундеслига Тур 25 Кёльн0 : 1Хоффенхайм
      15.10.2021 Германия - Бундеслига Тур 8 Хоффенхайм5 : 0Кёльн
      24.01.2021 Германия - Бундеслига Тур 18 Хоффенхайм3 : 0Кёльн
      19.09.2020 Германия - Бундеслига Тур 1 Кёльн2 : 3Хоффенхайм
      27.05.2020 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм3 : 1Кёльн
      08.11.2019 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн1 : 2Хоффенхайм
      31.03.2018 Германия - Бундеслига Тур 28 Хоффенхайм6 : 0Кёльн
      05.11.2017 Германия - Бундеслига Тур 11 Кёльн0 : 3Хоффенхайм
      21.04.2017 Германия - Бундеслига Тур 30 Кёльн1 : 1Хоффенхайм
      03.12.2016 Германия - Бундеслига Тур 13 Хоффенхайм4 : 0Кёльн
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Бавария1274138-102569,4
      2
      Лига чемпионов
      		Унион1172219-82369,7
      3
      Лига чемпионов
      		Боруссия Д1271420-152261,1
      4
      Лига чемпионов
      		Фрайбург1163216-132163,6
      5
      Лига Европы
      		Айнтрахт Ф1262425-202055,6
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		РБ Лейпциг1254322-181952,8
      7 Вердер1253421-181850,0
      8 Майнц1253418-191850,0
      9 Хоффенхайм1152417-121751,5
      10 Боруссия М1144319-171648,5
      11 Кёльн1144319-221648,5
      12 Вольфсбург1235417-191438,9
      13 Аугсбург1242615-211438,9
      14 Герта1225514-171130,6
      15 Штутгарт1225515-211130,6
      16 Байер1223716-25925,0
      17
      Зона вылета
      		Бохум1221911-32719,4
      18
      Зона вылета
      		Шальке-041113711-26618,2

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close