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АЗ Алкмар - Волендам 30 Октября прямая трансляция

Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
30 Октября 2022 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды)
АЗ Алкмар
Волендам

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Волендам, которое состоится 30 Октября 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Волендам
      Волендам
      Главные тренеры
      НидерландыПаскаль Янсен
      НидерландыВим Йонк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс11 28
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен11 24
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд11 24
      4
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар11 23
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		Твенте11 22
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Спарта12 20
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт12 18
      8 Херенвен12 17
      9 Валвейк11 14
      10 Гоу Эхед Иглс12 13
      11 Эксельсиор12 13
      12 Фортуна12 12
      13 НЕК Неймеген11 11
      14 Витесс11 11
      15 Гронинген11 11
      16
      Стыковая зона
      		Камбюр11 8
      17
      Зона вылета
      		Эммен11 6
      18
      Зона вылета
      		Волендам11 6

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