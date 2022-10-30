АЗ Алкмар - Волендам 30 Октября прямая трансляция
Стадион: АФАС (Алкмар, Нидерланды), вместимость: 17023
30 Октября 2022 года в 18:45 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур
Главный судья: Йоей Кой (Нидерланды)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между АЗ Алкмар - Волендам, которое состоится 30 Октября 2022 года в 18:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Эредивизия. 12-й тур, оно проводится на стадионе: АФАС (Алкмар, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
АЗ Алкмар
Алкмар
Волендам
Волендам
Главные тренеры
|Паскаль Янсен
|Вим Йонк
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|11
|28
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|11
|24
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|11
|24
| 4
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|11
|23
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|Твенте
|11
|22
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Спарта
|12
|20
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|12
|18
|8
|Херенвен
|12
|17
|9
|Валвейк
|11
|14
|10
|Гоу Эхед Иглс
|12
|13
|11
|Эксельсиор
|12
|13
|12
|Фортуна
|12
|12
|13
|НЕК Неймеген
|11
|11
|14
|Витесс
|11
|11
|15
|Гронинген
|11
|11
| 16
Стыковая зона
|Камбюр
|11
|8
| 17
Зона вылета
|Эммен
|11
|6
| 18
Зона вылета
|Волендам
|11
|6