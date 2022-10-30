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Торино - Милан 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Олимпико ди Торино (Турин, Италия), вместимость: 27500
30 Октября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия)
Торино
Милан

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Торино - Милан, которое состоится 30 Октября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико ди Торино (Турин, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Торино
      Турин
      Милан
      Милан
      Главные тренеры
      ХорватияИван Юрич
      ИталияСтефано Пиоли
      История личных встреч
      10.04.2022 Италия - Серия А Тур 32 Торино0 : 0Милан
      26.10.2021 Италия - Серия А Тур 10 Милан1 : 0Торино
      12.05.2021 Италия - Серия А Тур 36 Торино0 : 7Милан
      12.01.2021 Кубок Италии 1/8 финала Милан0 : 0 5 : 4Торино
      09.01.2021 Италия - Серия А Тур 17 Милан2 : 0Торино
      17.02.2020 Италия - Серия А Тур 24 Милан1 : 0Торино
      28.01.2020 Кубок Италии 1/4 финала Милан4 : 2 ДВТорино
      26.09.2019 Италия - Серия А Тур 5 Торино2 : 1Милан
      28.04.2019 Италия - Серия А Тур 34 Торино2 : 0Милан
      09.12.2018 Италия - Серия А Тур 15 Милан0 : 0Торино
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи12102030-93288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1182124-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1173123-52472,7
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М1280425-172466,7
      5
      Лига Европы
      		Аталанта1173116-82472,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Ювентус1264218-72261,1
      7 Рома1171313-102266,7
      8 Удинезе1163220-122163,6
      9 Сассуоло1243514-171541,7
      10 Торино1142510-131442,4
      11 Салернитана1134413-161339,4
      12 Эмполи112549-151133,3
      13 Болонья1124512-171030,3
      14 Монца1131710-191030,3
      15 Фиорентина1124511-161030,3
      16 Специя112369-20927,3
      17 Лечче121569-15822,2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Верона1112810-21515,2
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе110479-22412,1

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