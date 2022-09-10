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Динамо Киев - Кривбасс 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
30 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур
Динамо К
Кривбасс

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Кривбасс, которое состоится 30 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Динамо К
      Киев
      Кривбасс
      Кривой Рог
      Главные тренеры
      РумынияМирча Луческу
      УкраинаЮрий Николаевич Вернидуб
      История личных встреч
      03.03.2013 Украина - Премьер-лига Тур 19 Динамо К1 : 1Кривбасс
      03.08.2012 Украина - Премьер-лига Тур 4 Кривбасс0 : 1Динамо К
      11.03.2012 Украина - Премьер-лига Тур 22 Кривбасс0 : 3Динамо К
      21.08.2011 Украина - Премьер-лига Тур 7 Динамо К1 : 0Кривбасс
      02.04.2011 Украина - Премьер-лига Тур 23 Динамо К3 : 0Кривбасс
      29.08.2010 Украина - Премьер-лига Тур 8 Кривбасс0 : 1Динамо К
      27.02.2010 Украина - Премьер-лига Тур 18 Динамо К1 : 0Кривбасс
      01.08.2009 Украина - Премьер-лига Тур 3 Кривбасс1 : 3Динамо К
      19.04.2009 Украина - Премьер-лига Тур 24 Кривбасс2 : 1Динамо К
      26.09.2008 Украина - Премьер-лига Тур 9 Динамо К3 : 0Кривбасс
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1871020-42291,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д862018-52083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л961220-131970,4
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия852113-81770,8
      5 Верес942311-101451,9
      6 Металлист841312-141354,2
      7 Колос83326-71250,0
      8 Ворскла1032512-141136,7
      9 Динамо К73139-101047,6
      10 Металлист 192592438-121037,0
      11 Минай92346-9933,3
      12 Рух В922510-15829,6
      13 Кривбасс81344-8625,0
      14 Львов81256-14520,8
      15
      Зона вылета
      		Ингулец80447-11416,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец80355-13312,5

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