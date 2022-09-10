Динамо Киев - Кривбасс 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Арена Львов (Львов, Украина), вместимость: 34915
30 Октября 2022 года в 18:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Динамо К - Кривбасс, которое состоится 30 Октября 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Львов (Львов, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Динамо К
Киев
Кривбасс
Кривой Рог
Главные тренеры
|Мирча Луческу
|Юрий Николаевич Вернидуб
История личных встреч
|03.03.2013
|Украина - Премьер-лига
|Тур 19
|1 : 1
|03.08.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|11.03.2012
|Украина - Премьер-лига
|Тур 22
|0 : 3
|21.08.2011
|Украина - Премьер-лига
|Тур 7
|1 : 0
|02.04.2011
|Украина - Премьер-лига
|Тур 23
|3 : 0
|29.08.2010
|Украина - Премьер-лига
|Тур 8
|0 : 1
|27.02.2010
|Украина - Премьер-лига
|Тур 18
|1 : 0
|01.08.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 3
|1 : 3
|19.04.2009
|Украина - Премьер-лига
|Тур 24
|2 : 1
|26.09.2008
|Украина - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Днепр-1
|8
|7
|1
|0
|20-4
|22
|91,7
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр Д
|8
|6
|2
|0
|18-5
|20
|83,3
| 3
Квалификация Лиги конференций
|Заря Л
|9
|6
|1
|2
|20-13
|19
|70,4
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Александрия
|8
|5
|2
|1
|13-8
|17
|70,8
|5
|Верес
|9
|4
|2
|3
|11-10
|14
|51,9
|6
|Металлист
|8
|4
|1
|3
|12-14
|13
|54,2
|7
|Колос
|8
|3
|3
|2
|6-7
|12
|50,0
|8
|Ворскла
|10
|3
|2
|5
|12-14
|11
|36,7
|9
|Динамо К
|7
|3
|1
|3
|9-10
|10
|47,6
|10
|Металлист 1925
|9
|2
|4
|3
|8-12
|10
|37,0
|11
|Минай
|9
|2
|3
|4
|6-9
|9
|33,3
|12
|Рух В
|9
|2
|2
|5
|10-15
|8
|29,6
|13
|Кривбасс
|8
|1
|3
|4
|4-8
|6
|25,0
|14
|Львов
|8
|1
|2
|5
|6-14
|5
|20,8
| 15
Зона вылета
|Ингулец
|8
|0
|4
|4
|7-11
|4
|16,7
| 16
Зона вылета
|Черноморец
|8
|0
|3
|5
|5-13
|3
|12,5