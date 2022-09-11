Лацио - Салернитана 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Олимпико (Рим, Италия), вместимость: 72698
30 Октября 2022 года в 20:00 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лацио - Салернитана, которое состоится 30 Октября 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпико (Рим, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лацио
Рим
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Маурицио Сарри
|Давиде Никола
История личных встреч
|15.01.2022
|Италия - Серия А
|Тур 22
|0 : 3
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|12
|10
|2
|0
|30-9
|32
|88,9
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|11
|8
|2
|1
|24-11
|26
|78,8
| 3
Лига чемпионов
|Лацио
|11
|7
|3
|1
|23-5
|24
|72,7
| 4
Лига чемпионов
|Интер М
|12
|8
|0
|4
|25-17
|24
|66,7
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|11
|7
|3
|1
|16-8
|24
|72,7
| 6
Квалификация Лиги конференций
|Ювентус
|12
|6
|4
|2
|18-7
|22
|61,1
|7
|Рома
|11
|7
|1
|3
|13-10
|22
|66,7
|8
|Удинезе
|11
|6
|3
|2
|20-12
|21
|63,6
|9
|Сассуоло
|12
|4
|3
|5
|14-17
|15
|41,7
|10
|Торино
|11
|4
|2
|5
|10-13
|14
|42,4
|11
|Салернитана
|11
|3
|4
|4
|13-16
|13
|39,4
|12
|Эмполи
|11
|2
|5
|4
|9-15
|11
|33,3
|13
|Болонья
|11
|2
|4
|5
|12-17
|10
|30,3
|14
|Монца
|11
|3
|1
|7
|10-19
|10
|30,3
|15
|Фиорентина
|11
|2
|4
|5
|11-16
|10
|30,3
|16
|Специя
|11
|2
|3
|6
|9-20
|9
|27,3
|17
|Лечче
|12
|1
|5
|6
|9-15
|8
|22,2
| 18
Зона вылета
|Сампдория
|12
|1
|3
|8
|6-21
|6
|16,7
| 19
Зона вылета
|Верона
|11
|1
|2
|8
|10-21
|5
|15,2
| 20
Зона вылета
|Кремонезе
|11
|0
|4
|7
|9-22
|4
|12,1