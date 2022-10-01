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Слуцк - Торпедо-БелАЗ 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Городской (Слуцк, Беларусь), вместимость: 1896
30 Октября 2022 года в 13:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
Слуцк
Торпедо-БелАЗ

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Слуцк - Торпедо-БелАЗ, которое состоится 30 Октября 2022 года в 13:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Городской (Слуцк, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Слуцк
      Слуцк
      Торпедо-БелАЗ
      Жодино
      Главные тренеры
      БеларусьАлександр Вячеславович Бразевич
      БеларусьДмитрий Васильевич Молош
      История личных встреч
      04.07.2022 Беларусь - Высшая лига Тур 13 Торпедо-БелАЗ3 : 0Слуцк
      14.08.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 19 Торпедо-БелАЗ0 : 1Слуцк
      10.04.2021 Беларусь - Высшая лига Тур 4 Слуцк2 : 0Торпедо-БелАЗ
      26.10.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 27 Торпедо-БелАЗ4 : 1Слуцк
      06.06.2020 Беларусь - Высшая лига Тур 12 Слуцк1 : 1Торпедо-БелАЗ
      21.09.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 22 Слуцк1 : 2Торпедо-БелАЗ
      11.05.2019 Беларусь - Высшая лига Тур 7 Торпедо-БелАЗ1 : 0Слуцк
      21.10.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 25 Слуцк0 : 3Торпедо-БелАЗ
      03.06.2018 Беларусь - Высшая лига Тур 10 Торпедо-БелАЗ2 : 0Слуцк
      06.08.2017 Беларусь - Высшая лига Тур 17 Торпедо-БелАЗ1 : 1Слуцк
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр С26174547-155570,5
      2
      Квалификация Лиги конференций
      		Энергетик-БГУ27166543-225466,7
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		БАТЭ281411346-195363,1
      4 Динамо Мн271411244-205365,4
      5 Ислочь28146845-324857,1
      6 Гомель27126934-314251,9
      7 Торпедо-БелАЗ27118834-284150,6
      8 Минск27117943-394049,4
      9 Неман27812735-333644,4
      10 Слуцк27791125-393037,0
      11 Славия-Мозырь27861332-443037,0
      12 Белшина276111035-422935,8
      13 Динамо-Брест275101229-412530,9
      14
      Стыковая зона
      		Витебск28491526-452125,0
      15
      Зона вылета
      		Арсенал27471617-401923,5
      16
      Зона вылета
      		Днепр М27332121-661214,8

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