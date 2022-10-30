Неман - Гомель 30 Октября прямая трансляция
Стадион: Неман (Гродно, Беларусь), вместимость: 8800
30 Октября 2022 года в 19:00 (+03:00). Беларусь - Высшая лига, 28-й тур
0'
45'
90'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Неман - Гомель, которое состоится 30 Октября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Беларусь - Высшая лига, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Неман (Гродно, Беларусь). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Неман
Гродно
Гомель
Гомель
Главные тренеры
|Игорь Николаевич Ковалевич
|Владимир Владимирович Невинский
История личных встреч
|03.07.2022
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 13
|3 : 0 Т
|15.08.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 19
|1 : 0
|11.04.2021
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 4
|2 : 0
|19.07.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 16
|1 : 1
|29.03.2019
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 1
|2 : 3
|01.10.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 23
|2 : 0
|21.05.2018
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 8
|0 : 2
|21.10.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 26
|3 : 0
|03.06.2017
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 11
|2 : 2
|09.08.2015
|Беларусь - Высшая лига
|Тур 15
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Квалификация Лиги чемпионов
|Шахтёр С
|26
|17
|4
|5
|47-15
|55
|70,5
| 2
Квалификация Лиги конференций
|Энергетик-БГУ
|27
|16
|6
|5
|43-22
|54
|66,7
| 3
Квалификация Лиги конференций
|БАТЭ
|28
|14
|11
|3
|46-19
|53
|63,1
|4
|Динамо Мн
|27
|14
|11
|2
|44-20
|53
|65,4
|5
|Ислочь
|28
|14
|6
|8
|45-32
|48
|57,1
|6
|Гомель
|27
|12
|6
|9
|34-31
|42
|51,9
|7
|Торпедо-БелАЗ
|27
|11
|8
|8
|34-28
|41
|50,6
|8
|Минск
|27
|11
|7
|9
|43-39
|40
|49,4
|9
|Неман
|27
|8
|12
|7
|35-33
|36
|44,4
|10
|Слуцк
|27
|7
|9
|11
|25-39
|30
|37,0
|11
|Славия-Мозырь
|27
|8
|6
|13
|32-44
|30
|37,0
|12
|Белшина
|27
|6
|11
|10
|35-42
|29
|35,8
|13
|Динамо-Брест
|27
|5
|10
|12
|29-41
|25
|30,9
| 14
Стыковая зона
|Витебск
|28
|4
|9
|15
|26-45
|21
|25,0
| 15
Зона вылета
|Арсенал
|27
|4
|7
|16
|17-40
|19
|23,5
| 16
Зона вылета
|Днепр М
|27
|3
|3
|21
|21-66
|12
|14,8