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Гран-при Мексики прямая трансляция 30 октября 2022 Гонка смотреть онлайн

Арена: Автодром имени братьев Родригес (Мехико, Мексика)
Этап 20, Мехико, Мексика. Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
30 Октября 2022 года в 23:00 (+03:00)

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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Мексики - Гонка, которое состоится 30 октября 2022 года в 23:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 20, оно проводится в стране Мексикa. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
СпортсменКомандаРезультатОчки
1НидерландыМакс ФерстаппенRed Bull
2ВеликобританияДжордж РасселлMercedes AMG F1
3ВеликобританияЛьюис ХэмилтонMercedes AMG F1
4МексикаСерхио ПересRed Bull
5ИспанияКарлос Сайнс-младшийScuderia Ferrari
6ФинляндияВалттери БоттасAlfa Romeo
7МонакоШарль ЛеклерScuderia Ferrari
8ВеликобританияЛандо НоррисMcLaren
9ИспанияФернандо АлонсоAlpine
10ФранцияЭстебан ОконAlpine
11АвстралияДаниэль РиккардоMcLaren
12КитайГуаньюй ЧжоуAlfa Romeo
13ЯпонияЮки ЦунодаScuderia AlphaTauri
14ФранцияПьер ГаслиScuderia AlphaTauri
15ГерманияМик ШумахерHaas
16ГерманияСебастьян ФеттельAston Martin
17ТаиландАлександер АлбонWilliams
18КанадаНиколас ЛатифиWilliams
19ДанияКевин МагнуссенHaas
20КанадаЛэнс СтроллAston Martin

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