Гран-при Мексики прямая трансляция 30 октября 2022 Гонка смотреть онлайн
Арена: Автодром имени братьев Родригес (Мехико, Мексика)Этап 20, Мехико, Мексика. Гран-при Мексики. Гонка (71 круг, 305.354 км)
30 Октября 2022 года в 23:00 (+03:00)
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Многие болельщики автогонок, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания Гран-при Мексики - Гонка, которое состоится 30 октября 2022 года в 23:00 UTC+3. Это событие пройдёт в рамках турнира: Формула-1. 2022. Этап 20, оно проводится в стране Мексикa. Миллионы болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
|№
|Спортсмен
|Команда
|Результат
|Очки
|1
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|2
|Джордж Расселл
|Mercedes AMG F1
|3
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes AMG F1
|4
|Серхио Перес
|Red Bull
|5
|Карлос Сайнс-младший
|Scuderia Ferrari
|6
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|7
|Шарль Леклер
|Scuderia Ferrari
|8
|Ландо Норрис
|McLaren
|9
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|10
|Эстебан Окон
|Alpine
|11
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|12
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|13
|Юки Цунода
|Scuderia AlphaTauri
|14
|Пьер Гасли
|Scuderia AlphaTauri
|15
|Мик Шумахер
|Haas
|16
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|17
|Александер Албон
|Williams
|18
|Николас Латифи
|Williams
|19
|Кевин Магнуссен
|Haas
|20
|Лэнс Стролл
|Aston Martin