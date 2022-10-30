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Лион - Лилль 30 Октября прямая трансляция

Стадион: Групама (Лион, Франция), вместимость: 59500
30 Октября 2022 года в 22:45 (+03:00). Франция - Лига 1, 13-й тур
Главный судья: Жером Бризар (Франция)
Лион
Лилль

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лион - Лилль, которое состоится 30 Октября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Групама (Лион, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Лион
      Лион
      Лилль
      Лилль
      Главные тренеры
      НидерландыПетер Бош
      ФранцияЛоран Блан
      ПортугалияПаулу Фонсека
      История личных встреч
      27.02.2022 Франция - Лига 1 Тур 26 Лион0 : 1Лилль
      12.12.2021 Франция - Лига 1 Тур 18 Лилль0 : 0Лион
      25.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 34 Лион2 : 3Лилль
      01.11.2020 Франция - Лига 1 Тур 9 Лилль1 : 1Лион
      08.03.2020 Франция - Лига 1 Тур 28 Лилль1 : 0Лион
      21.01.2020 Франция - Кубок лиги 1/2 финала Лион2 : 2 4 : 3Лилль
      03.12.2019 Франция - Лига 1 Тур 16 Лион0 : 1Лилль
      05.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 35 Лион2 : 2Лилль
      01.12.2018 Франция - Лига 1 Тур 15 Лилль2 : 2Лион
      18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Лилль2 : 2Лион
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ13112036-83589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс1393122-83076,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Лорьян1283123-162775,0
      4
      Лига Европы
      		Ренн1273225-122466,7
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель1373322-112461,5
      6 Лилль1271425-212261,1
      7 Монако1263323-182158,3
      8 Лион1252521-161747,2
      9 Клермон1252516-191747,2
      10 Тулуза1344519-231641,0
      11 Труа1334624-281333,3
      12 Ницца1234511-151336,1
      13 Монпелье1240822-241233,3
      14 Реймс1226414-201233,3
      15 Нант1225514-201130,6
      16 Страсбург1317514-211025,6
      17
      Зона вылета
      		Брест1223714-26925,0
      18
      Зона вылета
      		Осер1223712-25925,0
      19
      Зона вылета
      		Аяччо122288-19822,2
      20
      Зона вылета
      		Анже1222814-29822,2

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