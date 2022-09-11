20:20 ()
Свернуть список

Монца - Болонья 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Комунале Бриантео (Монца, Италия), вместимость: 18568
31 Октября 2022 года в 22:45 (+03:00). Италия - Серия А, 12-й тур
Монца
Болонья

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Монца - Болонья, которое состоится 31 Октября 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 12-й тур, оно проводится на стадионе: Комунале Бриантео (Монца, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Монца
      Монца
      Болонья
      Болонья
      Главные тренеры
      ИталияДжованни Строппа
      СербияСиниша Михайлович
      ИталияТьяго Мотта
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Наполи12102030-93288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Милан1182124-112678,8
      3
      Лига чемпионов
      		Лацио1173123-52472,7
      4
      Лига чемпионов
      		Интер М1280425-172466,7
      5
      Лига Европы
      		Аталанта1173116-82472,7
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Ювентус1264218-72261,1
      7 Рома1171313-102266,7
      8 Удинезе1163220-122163,6
      9 Сассуоло1243514-171541,7
      10 Торино1142510-131442,4
      11 Салернитана1134413-161339,4
      12 Эмполи112549-151133,3
      13 Болонья1124512-171030,3
      14 Монца1131710-191030,3
      15 Фиорентина1124511-161030,3
      16 Специя112369-20927,3
      17 Лечче121569-15822,2
      18
      Зона вылета
      		Сампдория121386-21616,7
      19
      Зона вылета
      		Верона1112810-21515,2
      20
      Зона вылета
      		Кремонезе110479-22412,1

      Отзывы и комментарии к матчу

      Социальные комментарии Cackle
      Рекомендуем

      Новости футбола

       Все новости

      Обзоры матчей

       Все обзоры
      Copyright © 2009-2022
      Спорт
      Информация
      Чемпионаты
      Кубки
      Мы в соцсетях
      Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
      Авторизация close