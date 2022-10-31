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Колос - Верес 31 Октября прямая трансляция

Стадион: Колос (Ковалёвка, Украина), вместимость: 2500
31 Октября 2022 года в 14:00 (+03:00). Украина - Премьер-лига, 10-й тур
Колос
Верес

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Колос - Верес, которое состоится 31 Октября 2022 года в 14:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Украина - Премьер-лига, 10-й тур, оно проводится на стадионе: Колос (Ковалёвка, Украина). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Колос
      Ковалёвка
      Верес
      Ровно
      Главные тренеры
      УкраинаЯрослав Вишняк
      УкраинаЮрий Николаевич Вирт
      История личных встреч
      28.11.2021 Украина - Премьер-лига Тур 16 Колос1 : 0Верес
      24.07.2021 Украина - Премьер-лига Тур 1 Верес0 : 0Колос
      18.03.2017 Украина - Первая лига Тур 21 Верес2 : 3Колос
      14.08.2016 Украина - Первая лига Тур 4 Колос2 : 1Верес
      10.08.2016 Кубок Украины 2-й предварительный раунд Колос1 : 2 ДВВерес
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Днепр-1871020-42291,7
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Шахтёр Д862018-52083,3
      3
      Квалификация Лиги конференций
      		Заря Л961220-131970,4
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Александрия852113-81770,8
      5 Верес942311-101451,9
      6 Металлист841312-141354,2
      7 Колос83326-71250,0
      8 Ворскла1032512-141136,7
      9 Динамо К73139-101047,6
      10 Металлист 192592438-121037,0
      11 Минай92346-9933,3
      12 Рух В922510-15829,6
      13 Кривбасс81344-8625,0
      14 Львов81256-14520,8
      15
      Зона вылета
      		Ингулец80447-11416,7
      16
      Зона вылета
      		Черноморец80355-13312,5

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