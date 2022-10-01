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Бавария - Интер 01 Ноября прямая трансляция

Стадион: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия), вместимость: 75000
01 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Иван Кружляк (Словакия)
Бавария
Интер М

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бавария - Интер М, которое состоится 01 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц-Арена (Мюнхен, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бавария
      Мюнхен, Германия
      Интер М
      Милан, Италия
      Главные тренеры
      ГерманияЮлиан Нагельсман
      ИталияСимоне Индзаги
      История личных встреч
      07.09.2022 Лига чемпионов Группа C. Тур 1 Интер М0 : 2Бавария
      27.07.2017 Международный кубок чемпионов Сингапур Бавария0 : 2Интер М
      31.07.2016 Международный кубок чемпионов Северная Америка Интер М1 : 4Бавария
      21.07.2015 Товарищеские матчи (клубы) Июль 2015 Бавария1 : 0Интер М
      15.03.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Бавария2 : 3Интер М
      23.02.2011 Лига чемпионов 1/8 финала Интер М0 : 1Бавария
      22.05.2010 Лига чемпионов Финал Бавария0 : 2Интер М
      05.12.2006 Лига чемпионов Группа B. Тур 6 Бавария1 : 1Интер М
      27.09.2006 Лига чемпионов Группа B. Тур 2 Интер М0 : 2Бавария
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Наполи5 15
      2
      1/8 финала
      		Ливерпуль5 12
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Аякс5 3
      4 Рейнджерс5 0
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Брюгге5 10
      2
      1/8 финала
      		Порту5 9
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Атлетико М5 5
      4 Байер5 4
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бавария5 15
      2
      1/8 финала
      		Интер М5 10
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Барселона5 4
      4 Виктория Пльзень5 0
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Тоттенхэм Хотспур5 8
      2
      1/8 финала
      		Спортинг5 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Айнтрахт Ф5 7
      4 Марсель5 6
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Челси5 10
      2
      1/8 финала
      		Милан5 7
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ред Булл Зальцбург5 6
      4 Динамо З5 4
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Мадрид5 10
      2
      1/8 финала
      		РБ Лейпциг5 9
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Шахтёр Д5 6
      4 Селтик5 2
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Манчестер Сити5 11
      2
      1/8 финала
      		Боруссия Д5 8
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Севилья5 5
      4 Копенгаген5 2
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		ПСЖ5 11
      2
      1/8 финала
      		Бенфика5 11
      3
      Плей-офф Лиги Европы
      		Ювентус5 3
      4 Маккаби Х5 3

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