Копенгаген - Боруссия Дортмунд 02 Ноября прямая трансляция
Стадион: Паркен (Копенгаген, Дания), вместимость: 42358
02 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Алияр Агаев (Баку, Азербайджан)
0'
45'
90'
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Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Копенгаген - Боруссия Дортмунд, которое состоится 02 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Паркен (Копенгаген, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Копенгаген
Копенгаген, Дания
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Главные тренеры
|Йесс Торуп
|Эдин Терзич
История личных встреч
|06.09.2022
|Лига чемпионов
|Группа G. Тур 1
|3 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Наполи
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Ливерпуль
|5
|12
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Аякс
|5
|3
|4
|Рейнджерс
|5
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Брюгге
|5
|10
| 2
1/8 финала
|Порту
|5
|9
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Атлетико М
|5
|5
|4
|Байер
|5
|4
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бавария
|5
|15
| 2
1/8 финала
|Интер М
|5
|10
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Барселона
|5
|4
|4
|Виктория Пльзень
|5
|0
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Тоттенхэм Хотспур
|5
|8
| 2
1/8 финала
|Спортинг
|5
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Айнтрахт Ф
|5
|7
|4
|Марсель
|5
|6
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Челси
|5
|10
| 2
1/8 финала
|Милан
|5
|7
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ред Булл Зальцбург
|5
|6
|4
|Динамо З
|5
|4
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Мадрид
|5
|10
| 2
1/8 финала
|РБ Лейпциг
|5
|9
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Шахтёр Д
|5
|6
|4
|Селтик
|5
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Манчестер Сити
|5
|11
| 2
1/8 финала
|Боруссия Д
|5
|8
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Севилья
|5
|5
|4
|Копенгаген
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|ПСЖ
|5
|11
| 2
1/8 финала
|Бенфика
|5
|11
| 3
Плей-офф Лиги Европы
|Ювентус
|5
|3
|4
|Маккаби Х
|5
|3