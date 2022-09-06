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Милан - Ред Булл Зальцбург 02 Ноября прямая трансляция

Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
02 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига чемпионов, Группа E. 6-й тур
Главный судья: Матеу Лаос (Валенсия, Испания)
Милан
Ред Булл Зальцбург

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Милан - Ред Булл Зальцбург, которое состоится 02 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига чемпионов, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милан
Милан, Италия
Ред Булл Зальцбург
Зальцбург, Австрия
Главные тренеры
Италия Стефано Пиоли
Германия Маттиас Яйсле
История личных встреч
06.09.2022 Лига чемпионов Группа E. Тур 1 Ред Булл Зальцбург1 : 1Милан

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