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Мидтьюлланн - Штурм 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: МСХ Арена (Хернинг, Дания), вместимость: 11800
03 Ноября 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа F. 6-й тур
Главный судья: Матей Юг (Словения)
Мидтьюлланн
Штурм

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидтьюлланн - Штурм, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа F. 6-й тур, оно проводится на стадионе: МСХ Арена (Хернинг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Мидтьюлланн
      Хернинг, Дания
      Штурм
      Грац, Австрия
      Главные тренеры
      ИспанияАльберт Капельяс
      АвстрияКристиан Ильцер
      История личных встреч
      08.09.2022 Лига Европы Группа F. Тур 1 Штурм1 : 0Мидтьюлланн
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Арсенал5 12
      2
      Плей-офф
      		ПСВ Эйндховен5 10
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Будё-Глимт5 4
      4 Цюрих5 3
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ренн5 11
      2
      Плей-офф
      		Фенербахче5 11
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЕК Ларнака5 4
      4 Динамо К5 1
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Бетис5 13
      2
      Плей-офф
      		Лудогорец5 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Рома5 7
      4 ХИК5 1
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юнион5 13
      2
      Плей-офф
      		Унион5 9
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Брага5 7
      4 Мальмё5 0
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Реал Сосьедад5 15
      2
      Плей-офф
      		Манчестер Юнайтед5 12
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Шериф5 3
      4 Омония5 0
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Штурм5 8
      2
      Плей-офф
      		Лацио5 8
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Фейеноорд5 5
      4 Мидтьюлланн5 5
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Фрайбург5 13
      2
      Плей-офф
      		Карабах5 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Нант5 6
      4 Олимпиакос5 2
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ференцварош5 10
      2
      Плей-офф
      		Монако5 7
      3
      Плей-офф Лиги конференций
      		Трабзонспор5 6
      4 Црвена Звезда5 6

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