Шериф - Омония 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Шериф (Тирасполь, Молдавия), вместимость: 14300
03 Ноября 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига Европы, Группа E. 6-й тур
Главный судья: Фран Йович (Загреб, Хорватия)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Шериф - Омония, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига Европы, Группа E. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Шериф (Тирасполь, Молдавия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Шериф
Тирасполь, Молдавия
Омония
Никосия, Кипр
Главные тренеры
|Степан Томас
|Нил Леннон
|Янник Феррера
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига Европы
|Группа E. Тур 1
|0 : 3
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Арсенал
|5
|12
| 2
Плей-офф
|ПСВ Эйндховен
|5
|10
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Будё-Глимт
|5
|4
|4
|Цюрих
|5
|3
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ренн
|5
|11
| 2
Плей-офф
|Фенербахче
|5
|11
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|АЕК Ларнака
|5
|4
|4
|Динамо К
|5
|1
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Бетис
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Лудогорец
|5
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Рома
|5
|7
|4
|ХИК
|5
|1
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юнион
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Унион
|5
|9
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Брага
|5
|7
|4
|Мальмё
|5
|0
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Реал Сосьедад
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Манчестер Юнайтед
|5
|12
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Шериф
|5
|3
|4
|Омония
|5
|0
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Штурм
|5
|8
| 2
Плей-офф
|Лацио
|5
|8
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Фейеноорд
|5
|5
|4
|Мидтьюлланн
|5
|5
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Фрайбург
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Карабах
|5
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Нант
|5
|6
|4
|Олимпиакос
|5
|2
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ференцварош
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Монако
|5
|7
| 3
Плей-офф Лиги конференций
|Трабзонспор
|5
|6
|4
|Црвена Звезда
|5
|6