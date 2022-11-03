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Пюник - Базель 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения), вместимость: 14968
03 Ноября 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа H. 6-й тур
Главный судья: Хорациу Фешник (Румыния)
Пюник
Базель

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Пюник - Базель, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа H. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Республиканский имени Вазгена Саркисяна (Ереван, Армения). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Пюник
      Ереван, Армения
      Базель
      Базель, Швейцария
      Главные тренеры
      АрменияЕгише Меликович Меликян
      ШвейцарияАлександер Фрай
      История личных встреч
      08.09.2022 Лига конференций Группа H. Тур 1 Базель3 : 1Пюник
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Истанбул Башакшехир5 10
      2
      Плей-офф
      		Фиорентина5 10
      3 Хартс5 6
      4 Рижская футбольная школа5 2
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вест Хэм Юнайтед5 15
      2
      Плей-офф
      		Силькеборг5 6
      3 Андерлехт5 5
      4 Стяуа5 2
      Группа C
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Вильярреал5 13
      2
      Плей-офф
      		Лех П5 6
      3 Хапоэль Б-Ш5 4
      4 Аустрия В5 2
      Группа D
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Ницца5 8
      2
      Плей-офф
      		Партизан5 8
      3 Кёльн5 7
      4 Словацко5 4
      Группа E
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		АЗ Алкмар5 12
      2
      Плей-офф
      		Днепр-15 10
      3 Аполлон Л5 4
      4 Вадуц5 2
      Группа F
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Юргорден5 13
      2
      Плей-офф
      		Мольде5 7
      3 Гент5 5
      4 Шэмрок Роверс5 2
      Группа G
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Сивасспор5 10
      2
      Плей-офф
      		ЧФР Клуж5 7
      3 Славия П5 7
      4 Балкани5 4
      Группа H
      КомандаИгрыОчки
      1
      1/8 финала
      		Слован Бр5 8
      2
      Плей-офф
      		Базель5 8
      3 Пюник5 6
      4 Жальгирис5 5

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