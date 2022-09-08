Славия П - Сивасспор 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Фортуна Арена (Прага, Чехия), вместимость: 21000
03 Ноября 2022 года в 20:45 (+03:00). Лига конференций, Группа G. 6-й тур
Главный судья: Раде Обренович (Словения)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Славия П - Сивасспор, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 20:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа G. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Фортуна Арена (Прага, Чехия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Славия П
Прага, Чехия
Сивасспор
Сивас, Турция
Главные тренеры
|Йиндржих Трпишовски
|Рыза Чалымбай
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига конференций
|Группа G. Тур 1
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|5
|10
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|5
|10
|3
|Хартс
|5
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|5
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|5
|15
| 2
Плей-офф
|Силькеборг
|5
|6
|3
|Андерлехт
|5
|5
|4
|Стяуа
|5
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|5
|6
|3
|Хапоэль Б-Ш
|5
|4
|4
|Аустрия В
|5
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|5
|8
| 2
Плей-офф
|Партизан
|5
|8
|3
|Кёльн
|5
|7
|4
|Словацко
|5
|4
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|5
|12
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|5
|10
|3
|Аполлон Л
|5
|4
|4
|Вадуц
|5
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|5
|13
| 2
Плей-офф
|Мольде
|5
|7
|3
|Гент
|5
|5
|4
|Шэмрок Роверс
|5
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|5
|10
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|5
|7
|3
|Славия П
|5
|7
|4
|Балкани
|5
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|5
|8
| 2
Плей-офф
|Базель
|5
|8
|3
|Пюник
|5
|6
|4
|Жальгирис
|5
|5