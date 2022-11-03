Кёльн - Ницца 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Окончен
2 : 2
- 48'1:2Денис Хусейнбашич
- 55'Тимо Хюберс
- 60'2:2Ондрей Дуда
- 69'Линтон Майна
0'
45'
90'
- 40'0:1Гаэтан Лаборде
- 43'0:2Билал Браими
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Ницца, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кёльн
Кёльн, Германия
Ницца
Ницца, Франция
|20
|вр
|Марвин Швебе
|5
|зщ
|Никола Солдо
|4
|зщ
|Тимо Хюберс
|3
|зщ
|Кристиан Педерсен
|17
|пз
|Кингсли Шиндлер
59'
|8
|пз
|Денис Хусейнбашич
72'
|18
|пз
|Ондрей Дуда
85'
|28
|пз
|Эйе Скири
|11
|пз
|Флориан Кайнц
59'
|21
|нп
|Штеффен Тиггес
|23
|нп
|Саркис Адамян
|2
|зщ
|Бенно Шмиц
59'
|37
|пз
|Линтон Майна
59'
|6
|пз
|Эрик Мартель
72'
|29
|пз
|Ян Тильман
85'
|1
|вр
|Каспер Шмейхель
|20
|зщ
|Юсеф Аталь
75'
|25
|зщ
|Жан-Клер Тодибо
|4
|зщ
|Данте Бонфин
|26
|зщ
|Мельвен Бар
|28
|пз
|Хишем Будауи
|99
|пз
|Марио Лемина
|19
|пз
|Кефрен Тюрам-Юльен
68'
|14
|нп
|Билал Браими
75'
|29
|нп
|Николя Пепе
|24
|нп
|Гаэтан Лаборде
|16
|пз
|Аарон Рэмси
68'
|23
|зщ
|Джордан Лотомба
75'
|10
|нп
|Софьян Диоп
75'
Запасные
|1
|вр
|Тимо Хорн
|48
|зщ
|Георг Штраух
|46
|зщ
|Рияд Смаич
|24
|зщ
|Юлиан Хабот
|15
|зщ
|Лука Килиан
|47
|пз
|Матиас Олесен
|45
|пз
|Йозуа Швиртен
|43
|нп
|Максимилиан Шмид
|30
|вр
|E Garrido
|77
|вр
|Тедди Бульхенди
|5
|зщ
|Мадс Сёренсен
|42
|зщ
|Маттиа Вити
|15
|зщ
|Джо Брайан
|33
|зщ
|Антуан Менди
|18
|пз
|Рареш Илие
|8
|пз
|Пабло Паулино Росарио
|21
|пз
|Алексис Бека-Бека
Главные тренеры
|Штеффен Баумгарт
|Люсьен Фавр
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига конференций
|Группа D. Тур 1
|1 : 1
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|6
|13
|3
|Хартс
|6
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|6
|8
|3
|Силькеборг
|6
|6
|4
|Стяуа
|6
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|6
|9
|3
|Хапоэль Б-Ш
|6
|7
|4
|Аустрия В
|6
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|6
|9
| 2
Плей-офф
|Партизан
|6
|9
|3
|Кёльн
|6
|8
|4
|Словацко
|6
|5
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|6
|10
|3
|Аполлон Л
|6
|7
|4
|Вадуц
|6
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Гент
|6
|8
|3
|Мольде
|6
|7
|4
|Шэмрок Роверс
|6
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|6
|11
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|6
|10
|3
|Славия П
|6
|8
|4
|Балкани
|6
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|6
|11
| 2
Плей-офф
|Базель
|6
|11
|3
|Пюник
|6
|6
|4
|Жальгирис
|6
|5