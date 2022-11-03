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Кёльн - Ницца 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Райн-Энерги (Кёльн, Германия), вместимость: 50374
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа D. 6-й тур
Главный судья: Сесар Сото Градо (Испания)
Кёльн
Окончен
2 : 2
Ницца

  • 48'
    1:2
    Денис Хусейнбашич
  • 55'
    Тимо Хюберс
  • 60'
    2:2
    Ондрей Дуда
  • 69'
    Линтон Майна
0'
45'
90'
  • 40'
    0:1
    Гаэтан Лаборде
  • 43'
    0:2
    Билал Браими
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кёльн - Ницца, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа D. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Райн-Энерги (Кёльн, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кёльн
Кёльн, Германия
Ницца
Ницца, Франция
20ГерманияврМарвин Швебе
5ХорватиязщНикола Солдо
4ГерманиязщТимо Хюберс
3ДаниязщКристиан Педерсен
17ГанапзКингсли Шиндлер
59'
8ГерманияпзДенис Хусейнбашич
72'
18СловакияпзОндрей Дуда
85'
28ТуниспзЭйе Скири
11АвстрияпзФлориан Кайнц
59'
21ГерманиянпШтеффен Тиггес
23АрмениянпСаркис Адамян
2ГерманиязщБенно Шмиц
59'
37ГерманияпзЛинтон Майна
59'
6ГерманияпзЭрик Мартель
72'
29ГерманияпзЯн Тильман
85'
1ДанияврКаспер Шмейхель
20АлжирзщЮсеф Аталь
75'
25ФранциязщЖан-Клер Тодибо
4Бразилиязщ Данте Бонфин
26ФранциязщМельвен Бар
28АлжирпзХишем Будауи
99ГабонпзМарио Лемина
19ФранцияпзКефрен Тюрам-Юльен
68'
14АлжирнпБилал Браими
75'
29Кот-д'ИвуарнпНиколя Пепе
24ФранциянпГаэтан Лаборде
16УэльспзАарон Рэмси
68'
23ШвейцариязщДжордан Лотомба
75'
10ФранциянпСофьян Диоп
75'
Запасные
1ГерманияврТимо Хорн
48ГерманиязщГеорг Штраух
46Босния и ГерцеговиназщРияд Смаич
24ГерманиязщЮлиан Хабот
15ГерманиязщЛука Килиан
47ЛюксембургпзМатиас Олесен
45ГерманияпзЙозуа Швиртен
43ГерманиянпМаксимилиан Шмид
30ФранцияврE Garrido
77АлжирврТедди Бульхенди
5ДаниязщМадс Сёренсен
42ИталиязщМаттиа Вити
15АнглиязщДжо Брайан
33ФранциязщАнтуан Менди
18РумынияпзРареш Илие
8НидерландыпзПабло Паулино Росарио
21ФранцияпзАлексис Бека-Бека
Главные тренеры
ГерманияШтеффен Баумгарт
ШвейцарияЛюсьен Фавр
История личных встреч
08.09.2022 Лига конференций Группа D. Тур 1 Ницца1 : 1Кёльн
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Истанбул Башакшехир6 13
2
Плей-офф
Фиорентина6 13
3 Хартс6 6
4 Рижская футбольная школа6 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вест Хэм Юнайтед6 18
2
Плей-офф
Андерлехт6 8
3 Силькеборг6 6
4 Стяуа6 2
Группа C
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вильярреал6 13
2
Плей-офф
Лех П6 9
3 Хапоэль Б-Ш6 7
4 Аустрия В6 2
Группа D
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Ницца6 9
2
Плей-офф
Партизан6 9
3 Кёльн6 8
4 Словацко6 5
Группа E
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
АЗ Алкмар6 15
2
Плей-офф
Днепр-16 10
3 Аполлон Л6 7
4 Вадуц6 2
Группа F
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Юргорден6 16
2
Плей-офф
Гент6 8
3 Мольде6 7
4 Шэмрок Роверс6 2
Группа G
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Сивасспор6 11
2
Плей-офф
ЧФР Клуж6 10
3 Славия П6 8
4 Балкани6 4
Группа H
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Слован Бр6 11
2
Плей-офф
Базель6 11
3 Пюник6 6
4 Жальгирис6 5

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