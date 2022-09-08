Силькеборг - Андерлехт 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Йюск Парк (Силькеборг, Дания), вместимость: 10000
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Окончен
0 : 2
- 26'Андерс Клюнге
- 79'Пелле Маттссон
0'
45'
90'
- 20'0:1Лиор Рафаэлов
- 28'Анн Делькруа
- 71'Зено Дебаст
- 86'Фабиу Силва
- 90+5'0:2Бенито Раман
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Силькеборг - Андерлехт, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йюск Парк (Силькеборг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Силькеборг
Силькеборг, Дания
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
|1
|вр
|Николай Ларсен
|5
|зщ
|Оливер Сонне
|20
|зщ
|Тобиас Сальквист
86'
|4
|зщ
|Йоэль Феликс
|29
|зщ
|Лукас Энгель
|8
|пз
|Стефан Тейтур Тордарсон
|14
|пз
|Марк Бринк
46'
|21
|пз
|Андерс Клюнге
|27
|пз
|Себастиан Йоргенсен
|7
|нп
|Каспер Куск
86'
|11
|нп
|Никлас Хелениус
70'
|6
|пз
|Пелле Маттссон
46'
|23
|нп
|Тонни Адамсен
70'
|9
|нп
|Александер Линн
86'
|10
|нп
|Сёрен Тенгстедт
86'
|30
|вр
|Хендрик ван Кромбрюгге
|56
|зщ
|Зено Дебаст
|14
|зщ
|Ян Вертонген
|3
|зщ
|Анн Делькруа
58'
|27
|пз
|Ноа Садики
78'
|61
|пз
|Кристиаан Арнстад
|18
|пз
|Маджид Ашимеру
82'
|11
|пз
|Лиор Рафаэлов
78'
|10
|пз
|Яри Версхарен
|7
|пз
|Франсис Амузу
58'
|99
|нп
|Фабиу Силва
|4
|зщ
|Уэсли Худт
58'
|9
|нп
|Бенито Раман
58'
|29
|пз
|Марио Струйкенс
78'
|24
|пз
|Исхак Абдулразак
78'
|21
|пз
|Амаду Диавара
82'
Запасные
|16
|вр
|Оскар Хедвалль
|3
|зщ
|Робин Эстрём
|28
|зщ
|Андре Калисир
|25
|зщ
|Лукас Клиттен
|22
|пз
|Роберт Гояни
|24
|пз
|Андреас Оггесен
|18
|пз
|Андерс Даль
|26
|вр
|Колин Косеманс
|33
|вр
|Rik Robert Vercauteren
|5
|пз
|Мусса Ндиайе
|46
|пз
|Ануар Аит-Эль-Хадж
|71
|пз
|Тео Леони
|70
|нп
|Себастьяно Эспозито
|59
|нп
|Жюльен Дюранвиль
Главные тренеры
|Кент Нильсен
|Фелис Маззу
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига конференций
|Группа B. Тур 1
|1 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|6
|13
|3
|Хартс
|6
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|6
|8
|3
|Силькеборг
|6
|6
|4
|Стяуа
|6
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|6
|9
|3
|Хапоэль Б-Ш
|6
|7
|4
|Аустрия В
|6
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|6
|9
| 2
Плей-офф
|Партизан
|6
|9
|3
|Кёльн
|6
|8
|4
|Словацко
|6
|5
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|6
|10
|3
|Аполлон Л
|6
|7
|4
|Вадуц
|6
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Гент
|6
|8
|3
|Мольде
|6
|7
|4
|Шэмрок Роверс
|6
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|6
|11
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|6
|10
|3
|Славия П
|6
|8
|4
|Балкани
|6
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|6
|11
| 2
Плей-офф
|Базель
|6
|11
|3
|Пюник
|6
|6
|4
|Жальгирис
|6
|5