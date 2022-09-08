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Силькеборг - Андерлехт 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Йюск Парк (Силькеборг, Дания), вместимость: 10000
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа B. 6-й тур
Главный судья: Даниэле Киффи (Падуя, Италия)
Силькеборг
Окончен
0 : 2
Андерлехт

  • 26'
    Андерс Клюнге
  • 79'
    Пелле Маттссон
0'
45'
90'
  • 20'
    0:1
    Лиор Рафаэлов
  • 28'
    Анн Делькруа
  • 71'
    Зено Дебаст
  • 86'
    Фабиу Силва
  • 90+5'
    0:2
    Бенито Раман
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Силькеборг - Андерлехт, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа B. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Йюск Парк (Силькеборг, Дания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Силькеборг
Силькеборг, Дания
Андерлехт
Брюссель, Бельгия
1ДанияврНиколай Ларсен
5ДаниязщОливер Сонне
20ДаниязщТобиас Сальквист
86'
4ДаниязщЙоэль Феликс
29ДаниязщЛукас Энгель
8ИсландияпзСтефан Тейтур Тордарсон
14ДанияпзМарк Бринк
46'
21ДанияпзАндерс Клюнге
27ДанияпзСебастиан Йоргенсен
7ДаниянпКаспер Куск
86'
11ДаниянпНиклас Хелениус
70'
6ДанияпзПелле Маттссон
46'
23ДаниянпТонни Адамсен
70'
9ДаниянпАлександер Линн
86'
10ДаниянпСёрен Тенгстедт
86'
30БельгияврХендрик ван Кромбрюгге
56БельгиязщЗено Дебаст
14БельгиязщЯн Вертонген
3БельгиязщАнн Делькруа
58'
27БельгияпзНоа Садики
78'
61НорвегияпзКристиаан Арнстад
18ГанапзМаджид Ашимеру
82'
11ИзраильпзЛиор Рафаэлов
78'
10БельгияпзЯри Версхарен
7БельгияпзФрансис Амузу
58'
99ПортугалиянпФабиу Силва
4НидерландызщУэсли Худт
58'
9БельгиянпБенито Раман
58'
29БельгияпзМарио Струйкенс
78'
24НигерияпзИсхак Абдулразак
78'
21ГвинеяпзАмаду Диавара
82'
Запасные
16ДанияврОскар Хедвалль
3НорвегиязщРобин Эстрём
28АрмениязщАндре Калисир
25ДаниязщЛукас Клиттен
22ШвецияпзРоберт Гояни
24ДанияпзАндреас Оггесен
18ДанияпзАндерс Даль
26БельгияврКолин Косеманс
33БельгияврRik Robert Vercauteren
5СенегалпзМусса Ндиайе
46БельгияпзАнуар Аит-Эль-Хадж
71БельгияпзТео Леони
70ИталиянпСебастьяно Эспозито
59БельгиянпЖюльен Дюранвиль
Главные тренеры
ДанияКент Нильсен
БельгияФелис Маззу
История личных встреч
08.09.2022 Лига конференций Группа B. Тур 1 Андерлехт1 : 0Силькеборг
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Истанбул Башакшехир6 13
2
Плей-офф
Фиорентина6 13
3 Хартс6 6
4 Рижская футбольная школа6 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вест Хэм Юнайтед6 18
2
Плей-офф
Андерлехт6 8
3 Силькеборг6 6
4 Стяуа6 2
Группа C
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вильярреал6 13
2
Плей-офф
Лех П6 9
3 Хапоэль Б-Ш6 7
4 Аустрия В6 2
Группа D
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Ницца6 9
2
Плей-офф
Партизан6 9
3 Кёльн6 8
4 Словацко6 5
Группа E
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
АЗ Алкмар6 15
2
Плей-офф
Днепр-16 10
3 Аполлон Л6 7
4 Вадуц6 2
Группа F
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Юргорден6 16
2
Плей-офф
Гент6 8
3 Мольде6 7
4 Шэмрок Роверс6 2
Группа G
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Сивасспор6 11
2
Плей-офф
ЧФР Клуж6 10
3 Славия П6 8
4 Балкани6 4
Группа H
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Слован Бр6 11
2
Плей-офф
Базель6 11
3 Пюник6 6
4 Жальгирис6 5

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