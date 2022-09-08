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Хапоэль Б-Ш - Аустрия В 03 Ноября прямая трансляция

Стадион: Яков Тернер Тото (Беэр-Шева, Израиль), вместимость: 16126
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Эльчин Месиев (Азербайджан)
Хапоэль Б-Ш
Окончен
4 : 0
Аустрия В

  • 29'
    1:0
    Сагив Ехезкель
  • 33'
    2:0
  • 40'
    Ротем Хатуэль
  • 63'
    3:0
    Итей Шехтер
  • 73'
    4:0
    Йоханнес Хандль
0'
45'
90'
  • 45+1'
    Маттиас Браунёдер
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Аустрия В, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Яков Тернер Тото (Беэр-Шева, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Аустрия В
Вена, Австрия
55ИзраильврОмри Глазер
5ИзраильзщИяд Абу
4ИзраильзщМигел Витор
60'
22ПортугалиязщЭлдер Лопеш
69'
11ИзраильпзСагив Ехезкель
77'
7ИзраильпзРамзи Сафури
35АргентинапзЛукас Барейро
20ИзраильпзЭден Шамир
10ИзраильпзДор Миха
13ГананпЮджен Энса
60'
77ИзраильнпРотем Хатуэль
18ИзраильзщЭйтан Тиби
60'
9ИзраильнпИтей Шехтер
60'
17ИзраильнпТомер Хемед
69'
21КосовонпАстрит Сельмани
77'
99АвстрияврМирко Кос
46АвстриязщЙоханнес Хандль
78'
3БразилиязщЛукас Галвао
5ИзраильзщМатан Балтакса
26АвстрияпзРайнхольд Ранфтль
46'
30АвстрияпзМанфред Фишер
46'
23АвстрияпзМаттиас Браунёдер
11АвстриянпМануэль Польстер
46'
7АвстриянпДжан Келес
25ШвейцариянпХарис Табакович
36АвстриянпДоминик Фиц
46'
39АвстриязщГеорг Тайгль
46'
40АвстриязщМаттео Майзль
46'
8АвстралиязщДжеймс Холланд
46'
77АвстриянпАлександар Юкич
46'
89ФранциязщБилли Куметьо
78'
Запасные
1ИзраильврАриэль Харуш
36ИзраильврНив Элиаси
41ИзраильзщЛиад Абитбул
30ИзраильзщОр Дадья
45ИзраильзщХалед Заид
93РоссияпзМагомед-Шапи Сулейманов
15ИзраильпзТомер Йосефи
16пзРой Маман
1ГерманияврКристиан Фрюхтль
13АвстрияврЛукас Ведль
66ЛюксембургпзМарвин Мартинш
44СенегалнпИбраима Драме
47АвстриянпДарио Крайкер
Главные тренеры
ИзраильЭльянив Барда
АвстрияМанфред Шмид
История личных встреч
08.09.2022 Лига конференций Группа C. Тур 1 Аустрия В0 : 0Хапоэль Б-Ш
Турнирная таблица
Группа A
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Истанбул Башакшехир6 13
2
Плей-офф
Фиорентина6 13
3 Хартс6 6
4 Рижская футбольная школа6 2
Группа B
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вест Хэм Юнайтед6 18
2
Плей-офф
Андерлехт6 8
3 Силькеборг6 6
4 Стяуа6 2
Группа C
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Вильярреал6 13
2
Плей-офф
Лех П6 9
3 Хапоэль Б-Ш6 7
4 Аустрия В6 2
Группа D
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Ницца6 9
2
Плей-офф
Партизан6 9
3 Кёльн6 8
4 Словацко6 5
Группа E
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
АЗ Алкмар6 15
2
Плей-офф
Днепр-16 10
3 Аполлон Л6 7
4 Вадуц6 2
Группа F
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Юргорден6 16
2
Плей-офф
Гент6 8
3 Мольде6 7
4 Шэмрок Роверс6 2
Группа G
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Сивасспор6 11
2
Плей-офф
ЧФР Клуж6 10
3 Славия П6 8
4 Балкани6 4
Группа H
КомандаИгрыОчки
1
1/8 финала
Слован Бр6 11
2
Плей-офф
Базель6 11
3 Пюник6 6
4 Жальгирис6 5

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