Хапоэль Б-Ш - Аустрия В 03 Ноября прямая трансляция
Стадион: Яков Тернер Тото (Беэр-Шева, Израиль), вместимость: 16126
03 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Лига конференций, Группа C. 6-й тур
Главный судья: Эльчин Месиев (Азербайджан)
Окончен
4 : 0
- 29'1:0Сагив Ехезкель
- 33'2:0
- 40'Ротем Хатуэль
- 63'3:0Итей Шехтер
- 73'4:0Йоханнес Хандль
0'
45'
90'
- 45+1'Маттиас Браунёдер
Анонс матча
Стартовый состав
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Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Хапоэль Б-Ш - Аустрия В, которое состоится 03 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Лига конференций, Группа C. 6-й тур, оно проводится на стадионе: Яков Тернер Тото (Беэр-Шева, Израиль). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Хапоэль Б-Ш
Беэр-Шева, Израиль
Аустрия В
Вена, Австрия
|55
|вр
|Омри Глазер
|5
|зщ
|Ияд Абу
|4
|зщ
|Мигел Витор
60'
|22
|зщ
|Элдер Лопеш
69'
|11
|пз
|Сагив Ехезкель
77'
|7
|пз
|Рамзи Сафури
|35
|пз
|Лукас Барейро
|20
|пз
|Эден Шамир
|10
|пз
|Дор Миха
|13
|нп
|Юджен Энса
60'
|77
|нп
|Ротем Хатуэль
|18
|зщ
|Эйтан Тиби
60'
|9
|нп
|Итей Шехтер
60'
|17
|нп
|Томер Хемед
69'
|21
|нп
|Астрит Сельмани
77'
|99
|вр
|Мирко Кос
|46
|зщ
|Йоханнес Хандль
78'
|3
|зщ
|Лукас Галвао
|5
|зщ
|Матан Балтакса
|26
|пз
|Райнхольд Ранфтль
46'
|30
|пз
|Манфред Фишер
46'
|23
|пз
|Маттиас Браунёдер
|11
|нп
|Мануэль Польстер
46'
|7
|нп
|Джан Келес
|25
|нп
|Харис Табакович
|36
|нп
|Доминик Фиц
46'
|39
|зщ
|Георг Тайгль
46'
|40
|зщ
|Маттео Майзль
46'
|8
|зщ
|Джеймс Холланд
46'
|77
|нп
|Александар Юкич
46'
|89
|зщ
|Билли Куметьо
78'
Запасные
|1
|вр
|Ариэль Харуш
|36
|вр
|Нив Элиаси
|41
|зщ
|Лиад Абитбул
|30
|зщ
|Ор Дадья
|45
|зщ
|Халед Заид
|93
|пз
|Магомед-Шапи Сулейманов
|15
|пз
|Томер Йосефи
|16
|пз
|Рой Маман
|1
|вр
|Кристиан Фрюхтль
|13
|вр
|Лукас Ведль
|66
|пз
|Марвин Мартинш
|44
|нп
|Ибраима Драме
|47
|нп
|Дарио Крайкер
Главные тренеры
|Эльянив Барда
|Манфред Шмид
История личных встреч
|08.09.2022
|Лига конференций
|Группа C. Тур 1
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Истанбул Башакшехир
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Фиорентина
|6
|13
|3
|Хартс
|6
|6
|4
|Рижская футбольная школа
|6
|2
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вест Хэм Юнайтед
|6
|18
| 2
Плей-офф
|Андерлехт
|6
|8
|3
|Силькеборг
|6
|6
|4
|Стяуа
|6
|2
Группа C
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Вильярреал
|6
|13
| 2
Плей-офф
|Лех П
|6
|9
|3
|Хапоэль Б-Ш
|6
|7
|4
|Аустрия В
|6
|2
Группа D
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Ницца
|6
|9
| 2
Плей-офф
|Партизан
|6
|9
|3
|Кёльн
|6
|8
|4
|Словацко
|6
|5
Группа E
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|АЗ Алкмар
|6
|15
| 2
Плей-офф
|Днепр-1
|6
|10
|3
|Аполлон Л
|6
|7
|4
|Вадуц
|6
|2
Группа F
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Юргорден
|6
|16
| 2
Плей-офф
|Гент
|6
|8
|3
|Мольде
|6
|7
|4
|Шэмрок Роверс
|6
|2
Группа G
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Сивасспор
|6
|11
| 2
Плей-офф
|ЧФР Клуж
|6
|10
|3
|Славия П
|6
|8
|4
|Балкани
|6
|4
Группа H
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/8 финала
|Слован Бр
|6
|11
| 2
Плей-офф
|Базель
|6
|11
|3
|Пюник
|6
|6
|4
|Жальгирис
|6
|5