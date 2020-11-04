Химки - Оренбург 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
04 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 16-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Оренбург, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Химки
Химки
Оренбург
Оренбург
Главные тренеры
|Спартак Артурович Гогниев
|Марцел Личка
История личных встреч
|03.09.2022
|Россия - Премьер-Лига
|Тур 8
|3 : 1
|31.10.2019
|Кубок России
|1/8 финала
|1 : 2
|07.04.2018
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 31
|0 : 1
|10.09.2017
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 13
|5 : 2
|26.04.2012
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 44
|3 : 0
|22.08.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 23
|1 : 2
|18.04.2011
|ФНЛ - Первый дивизион
|Тур 4
|2 : 1
Текстовая трансляция
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Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Химки» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
|1
|Зенит
|15
|12
|3
|0
|44-5
|39
|86,7
|2
|Спартак М
|15
|10
|2
|3
|37-16
|32
|71,1
|3
|ЦСКА
|15
|8
|5
|2
|29-15
|29
|64,4
|4
|Ростов
|15
|8
|5
|2
|27-21
|29
|64,4
|5
|Динамо М
|15
|7
|5
|3
|30-18
|26
|57,8
|6
|Краснодар
|15
|7
|3
|5
|27-21
|24
|53,3
|7
|Ахмат
|15
|7
|2
|6
|23-23
|23
|51,1
|8
|Оренбург
|15
|7
|1
|7
|28-34
|22
|48,9
|9
|Сочи
|15
|6
|3
|6
|24-31
|21
|46,7
|10
|Урал
|15
|5
|2
|8
|17-26
|17
|37,8
|11
|Крылья Советов
|15
|4
|5
|6
|17-22
|17
|37,8
|12
|Пари Нижний Новгород
|15
|3
|4
|8
|18-27
|13
|28,9
|13
|Факел
|15
|1
|9
|5
|18-28
|12
|26,7
|14
|Локомотив М
|15
|3
|3
|9
|17-30
|12
|26,7
| 15
Зона вылета
|Химки
|15
|2
|3
|10
|14-34
|9
|20,0
| 16
Зона вылета
|Торпедо М
|15
|1
|3
|11
|7-26
|6
|13,3