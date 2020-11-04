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Химки - Оренбург 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Арена Химки (Химки, Россия), вместимость: 18636
04 Ноября 2022 года в 19:00 (+03:00). Россия - Премьер-Лига, 16-й тур
Химки
Оренбург

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химки - Оренбург, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Россия - Премьер-Лига, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Арена Химки (Химки, Россия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химки
      Химки
      Оренбург
      Оренбург
      Главные тренеры
      РоссияСпартак Артурович Гогниев
      ЧехияМарцел Личка
      История личных встреч
      03.09.2022 Россия - Премьер-Лига Тур 8 Оренбург3 : 1Химки
      31.10.2019 Кубок России 1/8 финала Оренбург1 : 2Химки
      07.04.2018 ФНЛ - Первый дивизион Тур 31 Химки0 : 1Оренбург
      10.09.2017 ФНЛ - Первый дивизион Тур 13 Оренбург5 : 2Химки
      26.04.2012 ФНЛ - Первый дивизион Тур 44 Оренбург3 : 0Химки
      22.08.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 23 Оренбург1 : 2Химки
      18.04.2011 ФНЛ - Первый дивизион Тур 4 Химки2 : 1Оренбург
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 16-го тура РПЛ: «Химки» — «Оренбург». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1 Зенит15123044-53986,7
      2 Спартак М15102337-163271,1
      3 ЦСКА1585229-152964,4
      4 Ростов1585227-212964,4
      5 Динамо М1575330-182657,8
      6 Краснодар1573527-212453,3
      7 Ахмат1572623-232351,1
      8 Оренбург1571728-342248,9
      9 Сочи1563624-312146,7
      10 Урал1552817-261737,8
      11 Крылья Советов1545617-221737,8
      12 Пари Нижний Новгород1534818-271328,9
      13 Факел1519518-281226,7
      14 Локомотив М1533917-301226,7
      15
      Зона вылета
      		Химки15231014-34920,0
      16
      Зона вылета
      		Торпедо М1513117-26613,3

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