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Жирона - Атлетик 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания), вместимость: 14286
04 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Испания - Примера, 13-й тур
Жирона
Атлетик Б

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Жирона - Атлетик, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 13-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипаль де Монтиливи (Жирона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Жирона
      Жирона
      Атлетик Б
      Бильбао
      Главные тренеры
      ИспанияАнхель Мичел
      ИспанияЭрнесто Вальверде
      История личных встреч
      29.03.2019 Испания - Примера Тур 29 Жирона1 : 2Атлетик Б
      10.12.2018 Испания - Примера Тур 15 Атлетик Б1 : 0Жирона
      04.02.2018 Испания - Примера Тур 22 Жирона2 : 0Атлетик Б
      10.09.2017 Испания - Примера Тур 3 Атлетик Б2 : 0Жирона
      Текстовая трансляция
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      Приветствуем всех любителей футбола! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча 13-го тура Примеры: «Жирона» — «Атлетик». Начало встречи запланировано на 23:00 по московскому времени.
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Реал Мадрид12102029-103288,9
      2
      Лига чемпионов
      		Барселона12101129-43186,1
      3
      Лига чемпионов
      		Атлетико М1272320-122363,9
      4
      Лига чемпионов
      		Бетис1272316-82363,9
      5
      Лига Европы
      		Реал Сосьедад1271416-152261,1
      6
      Квалификация Лиги конференций
      		Атлетик Б1263320-122158,3
      7 Осасуна1262413-112055,6
      8 Вильярреал1253414-81850,0
      9 Райо Вальекано1253417-141850,0
      10 Валенсия1243518-141541,7
      11 Вальядолид1242611-171438,9
      12 Мальорка1234510-131336,1
      13 Хетафе1234512-191336,1
      14 Альмерия1241715-201336,1
      15 Эспаньол1225515-201130,6
      16 Сельта1232713-241130,6
      17 Жирона1224616-201027,8
      18
      Зона вылета
      		Кадис122468-241027,8
      19
      Зона вылета
      		Севилья1224611-191027,8
      20
      Зона вылета
      		Эльче120488-27411,1

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