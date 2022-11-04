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Труа - Осер 04 Ноября прямая трансляция

Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
04 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
Труа
Осер

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Осер, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Труа
      Труа
      Осер
      Осер
      Главные тренеры
      ФранцияБрюно Ирл
      ФранцияЖан-Марк Фурлан
      ФранцияКристоф Пеллиссье
      История личных встреч
      30.01.2021 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 22 Труа3 : 1Осер
      21.09.2020 Франция - Лига 2 Лига 2. Тур 4 Осер2 : 1Труа
      24.02.2020 Франция - Лига 2 Тур 26 Труа3 : 1Осер
      20.09.2019 Франция - Лига 2 Тур 8 Осер1 : 2Труа
      01.03.2019 Франция - Лига 2 Тур 27 Осер0 : 2Труа
      01.10.2018 Франция - Лига 2 Тур 9 Труа1 : 0Осер
      05.05.2017 Франция - Лига 2 Тур 36 Осер2 : 3Труа
      08.01.2017 Кубок Франции 1/32 финала Осер4 : 2 ДВТруа
      09.12.2016 Франция - Лига 2 Тур 18 Труа1 : 1Осер
      05.05.2007 Франция - Лига 1 Тур 35 Осер1 : 0Труа
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ13112036-83589,7
      2
      Лига чемпионов
      		Ланс1393122-83076,9
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Ренн1383228-122769,2
      4
      Лига Европы
      		Лорьян1383224-182769,2
      5
      Квалификация Лиги конференций
      		Марсель1373322-112461,5
      6 Монако1373325-182461,5
      7 Лилль1371525-222256,4
      8 Лион1362522-162051,3
      9 Клермон1353517-201846,2
      10 Ницца1344513-161641,0
      11 Тулуза1344519-231641,0
      12 Труа1334624-281333,3
      13 Реймс1327414-201333,3
      14 Монпелье1340922-271230,8
      15 Нант1326515-211230,8
      16 Осер1333713-251230,8
      17
      Зона вылета
      		Страсбург1317514-211025,6
      18
      Зона вылета
      		Брест1324714-261025,6
      19
      Зона вылета
      		Аяччо132298-20820,5
      20
      Зона вылета
      		Анже1322914-31820,5

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