Труа - Осер 04 Ноября прямая трансляция
Стадион: Стад де л'Об (Труа, Франция), вместимость: 21877
04 Ноября 2022 года в 23:00 (+03:00). Франция - Лига 1, 14-й тур
Главный судья: Пьер Гайуст (Франция)
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Труа - Осер, которое состоится 04 Ноября 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 14-й тур, оно проводится на стадионе: Стад де л'Об (Труа, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Труа
Труа
Осер
Осер
Главные тренеры
|Брюно Ирл
|Жан-Марк Фурлан
|Кристоф Пеллиссье
История личных встреч
|30.01.2021
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 22
|3 : 1
|21.09.2020
|Франция - Лига 2
|Лига 2. Тур 4
|2 : 1
|24.02.2020
|Франция - Лига 2
|Тур 26
|3 : 1
|20.09.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 8
|1 : 2
|01.03.2019
|Франция - Лига 2
|Тур 27
|0 : 2
|01.10.2018
|Франция - Лига 2
|Тур 9
|1 : 0
|05.05.2017
|Франция - Лига 2
|Тур 36
|2 : 3
|08.01.2017
|Кубок Франции
|1/32 финала
|4 : 2 ДВ
|09.12.2016
|Франция - Лига 2
|Тур 18
|1 : 1
|05.05.2007
|Франция - Лига 1
|Тур 35
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|89,7
| 2
Лига чемпионов
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|76,9
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|69,2
| 4
Лига Европы
|Лорьян
|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|69,2
| 5
Квалификация Лиги конференций
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|61,5
|6
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|61,5
|7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|56,4
|8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|51,3
|9
|Клермон
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|46,2
|10
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|41,0
|11
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|41,0
|12
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|33,3
|13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|33,3
|14
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|30,8
|15
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|30,8
|16
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|30,8
| 17
Зона вылета
|Страсбург
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|25,6
| 18
Зона вылета
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|25,6
| 19
Зона вылета
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
|20,5
| 20
Зона вылета
|Анже
|13
|2
|2
|9
|14-31
|8
|20,5